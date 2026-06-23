EU pausa por 60 días sanciones contra Irán

La Casa Blanca suspendió durante 60 días las sanciones contra Irán a partir de ayer, en una medida que forma parte del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada y que busca abrir el camino hacia un entendimiento más amplio entre ambos países tras meses de enfrentamientos.

La decisión llegó después de las primeras conversaciones celebradas en Suiza entre delegaciones de Washington y Teherán, encuentros que ambas partes y los países mediadores calificaron como positivos pese a las tensiones registradas durante el fin de semana.

El Dato: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que Irán aún no había discutido cuestiones nucleares ni había asumido nuevos compromisos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que las conversaciones sostenidas con funcionarios iraníes en Suiza permitieron construir una base sólida para continuar las negociaciones.

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“Hemos sentado una muy buena base para un acuerdo final exitoso. Hemos establecido los cimientos; no hemos construido la casa, pero hemos sentado una base sólida para llegar a un buen punto para el pueblo estadounidense”, declaró.

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Las negociaciones fueron facilitadas por Pakistán y Qatar, países que informaron que se acordó crear un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar políticamente el proceso de mediación. Además, las partes establecieron una hoja de ruta con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

EL ESTRECHO. Funcionarios de Estados Unidos señalaron que hubo avances para garantizar la libre circulación marítima en Ormuz mediante mecanismos de coordinación y comunicación que permitan responder de manera rápida ante cualquier incidente.

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En tanto, el mandatario de EU, Donald Trump, celebró los resultados obtenidos hasta ahora y destacó la reapertura de la ruta. “Nos está yendo muy bien con respecto al estrecho de Ormuz. Tenemos un estrecho abierto, y tenemos un país que nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó.

Por su parte, JD Vance sostuvo que el flujo energético volvió a niveles más altos tras los acuerdos alcanzados. “Está abierto. Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes”, declaró.

El Tip: Trump afirmó que Irán aceptará someterse a inspecciones de armas para garantizar la “honestidad nuclear”.

Dentro de los compromisos anunciados también figura la creación de una línea directa telefónica para prevenir malentendidos durante el tránsito de embarcaciones por la zona.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador de Teherán, Mohammad Baqer Qalibaf, explicó que el nuevo mecanismo permitirá atender dudas o incidentes que puedan surgir en la vía marítima. Según explicó, el objetivo es garantizar la seguridad y fluidez del tráfico comercial mediante una coordinación permanente.

Asimismo, afirmó que se llegó a un acuerdo con EU para liberar 12 mil millones de dólares en fondos congelados, dijo que se liberarían dos cantidades distintas de seis millones de dólares. En tanto, Washington aseguró que Teherán aceptó el acceso de especialistas internacionales a sus instalaciones, lo que representa uno de los avances más importantes del proceso. El vicepresidente afirmó que los contactos con el organismo comenzaron de inmediato para coordinar las visitas.

No obstante, autoridades iraníes indicaron que las conversaciones mantenidas en Suiza no incluyeron negociaciones sobre el programa nuclear y sostuvieron que la relación con el organismo internacional continuará con normalidad bajo los procedimientos ya establecidos por Teherán.

PUNTO SENSIBLE. Por otra parte, la Casa Blanca informó que estableció un mecanismo de vigilancia del alto al fuego para monitorear los enfrentamientos entre Israel y la milicia chií Hezbolá y evitar que nuevos episodios de violencia afecten las negociaciones. El sistema es supervisado por el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EU y proporcionará información en tiempo real sobre la situación en territorio libanés. JD Vance indicó que uno de los objetivos es crear canales de comunicación que permitan reaccionar rápidamente ante cualquier incidente. Insistió en que la seguridad de Israel y la soberanía de Líbano deben protegerse de manera simultánea.