Rusia anuncia la repatriación de sus turistas en Cuba; aerolíneas suspenderán vuelos

El Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, el 9 de febrero de 2026.

Ante la crisis energética y de combustibles en Cuba, las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind anunciaron que únicamente operarán vuelos de repatriación de turistas para luego suspender operaciones en el país caribeño.

En un comunicado, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) informó que la medida entrará en vigor a partir de este jueves 12 de febrero para Rossiya, y “hasta que cambie la situación”.

Desde el 10 de febrero, Nordwind también opera exclusivamente vuelos de repatriación para turistas rusos, desde Varadero, Holguín y Cayo Coco a Moscú.

El regulador de aviación aseguró que buscan alternativas con autoridades cubanas para retomar el programa de vuelos, e informó que ofrecerá a pasajeros afectados un reembolso.

Cuba atraviesa una crisis energética agravada por el bloqueo al suministro de combustible por Estados Unidos. A finales de enero, el presidente Donald Trump advirtió la imposición de aranceles a los bienes de los países que suministren petróleo al país caribeño.

La isla dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura de Nicolás Maduro Moros, el pasado 3 de enero, durante una intervención militar estadounidense en Caracas.

Ante el desabasto, Cuba advirtió a las aerolíneas que a partir del 10 de febrero, y durante un mes, el suministro de combustible no estaría disponible en los nueve aeropuertos internacionales de la isla.

Este miércoles, el Ministerio de Finanzas de Rusia aconsejó a los turistas que suspendieran todos los viajes turísticos a Cuba hasta que la situación se normalice, y pidió a los operadores turísticos rusos que suspendieran las ventas.

