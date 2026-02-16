Zar fronterizo mantendrá las redadas migratorias

El llamado “zar” de la frontera de la Administración de Donald Trump, Tom Homan, aseguró ayer que las redadas migratorias continuarán en todo el país pese al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que cumple su tercer día sin acuerdo presupuestario en el Congreso.

Consultado sobre si la paralización limitaría la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Homan afirmó que, aunque los agentes no recibirán pago durante este periodo, la estrategia de mano dura seguirá adelante. “Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán”, declaró a CNN.

El Dato: Tom Homan afirmó que más de mil agentes de inmigración salieron del área de las Ciudades Gemelas de Minnesota y que cientos más se marcharán en los próximos días.

El Senado fracasó el jueves en su intento de aprobar un proyecto republicano para financiar al DHS hasta septiembre. La iniciativa fue bloqueada por casi todos los demócratas, quienes argumentaron que no establecía límites suficientes a las operaciones del ICE, señaladas por provocar protestas y por estar vinculadas con la muerte de dos estadounidenses en Minneapolis, Minnesota.

El receso programado en ambas cámaras, controladas por republicanos, entre los que también existen diferencias sobre si impulsar un presupuesto anual o una medida provisional, podría prolongar el cierre de la entidad. El DHS emplea a más de 270 mil personas y más del 90 por ciento continuará activo durante la paralización.

El cierre impacta únicamente a agencias del DHS, entre ellas el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

10 mdd de ayuda para pequeñas empresas afectadas por redadas

Mientras tanto, en Minnesota, el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, solicitaron fondos federales tras lo que describieron como un fuerte impacto económico derivado de las operaciones. Frey afirmó que la ciudad sufrió un “impacto económico de 203 millones de dólares sólo en enero” y pidió asistencia financiera directa.

Walz sostuvo que el Gobierno federal debe “pagar por lo que destrozó” y propuso un paquete de ayuda de emergencia de 10 millones de dólares para pequeñas empresas afectadas. La iniciativa contempla préstamos condonables de entre 2 mil 500 y 25 mil dólares para negocios que acrediten una “pérdida sustancial de ingresos” vinculada a fechas específicas de la Operación Metro Surge.

Por su parte, Homan dio que “se rompieron muchas cosas, pero no fue por la administración Trump”, dijo en Fox & Friends Weekend. Añadió que Minnesota es un “estado santuario” y que sus cárceles no colaboraban con el ICE. “Lo solucionamos. Deberían estar dándonos las gracias. El estado es más seguro gracias a eso”, afirmó.

El funcionario destacó “más de 4 mil arrestos”, incluidos 14 inmigrantes con condenas por homicidio y 87 por agresiones sexuales, en su mayoría contra menores. Según su versión, los operativos han hecho más seguras tanto a las comunidades como a los propios agentes, al priorizar detenciones en centros de reclusión y no en la vía pública.