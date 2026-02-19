Así era la relación de la Reina Isabel con el ex príncipe Andrés

El ex príncipe Andrés vuelve a estar en la mira del escrutinio público luego de ser detenido y puesto en libertad este 19 de febrero por la policía británica, así como por la desclasificación de millones de archivos de Jeffrey Epstein.

Pese a que fue puesto en libertad tan solo unas horas después de haber sido detenido, la Policía de Thames Valley tiene abierta una investigación formal en contra de Andrew Mountbatten Windsor por tener mala conducta en un cargo público.

Esta investigación podría estar relacionada con el caso Epstein, pues el ex duque de York presuntamente le habría proporcionado documentos confidenciales a Jeffrey, esto de acuerdo con información de medios británicos.

El Rey Carlos III precisó que los miembros de la corona británica brindarán su cooperación incondicional con las autoridades correspondientes que se encuentran investigando a su hermano.

Ex príncipe Andrés y el Rey Carlos III ı Foto: Especial

¿Cómo era la relación de la Reina Isabel con el ex príncipe Andrés?

El ex príncipe Andrés figuró por mucho tiempo entre medios nacionales e internacionales como el hijo preferido de la Reina Isabel, e incluso esto ha sido mencionado en documentales sobre la familia real.

En el documental “The Royal Family at War”, el mayordomo de la entonces princesa Diana, Paul Burruel, apunta que Andrés siempre fue el hijo favorito de la Reina, por lo que este “nunca ha hecho nada malo ante sus ojos.”

Fotos de la Reina Isabel y el ex príncipe Andrés ı Foto: Especial

Algunas personas que trabajaron en el palacio real han señalado a diversos medios la estrecha relación que existía entre el ex príncipe Andrés y la Reina Isabel; y pese a esto, la formalidad de parte de Andrés para ver a la Reina nunca se perdió.

El ex príncipe Andrés participó activamente en la guerra que hubo entre Gran Bretaña y Argentina por las Islas Malvinas, y durante su regreso 10 semanas después, la reina se encontraba muy orgulloso de él.

Foto de la Reina Isabel y el ex príncipe Andrés ı Foto: Especial

Pese a los escándalos que existían entorno a la relación del ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein, quienes fueron fotografiados caminando juntos en Central Park en 2010, en 2011 la Reina Isabel entregó a su hijo Andrés una insignia bordada en oro.

La insignia de Caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana fue otorgada al ex príncipe por sus servicios a la corona, pero posteriormente Andrés renunció al cargo parlamentario de enviado comercial británico en julio del 2011 por el escándalo de dichas fotografías y algunos videos de este en el departamento de Epstein.

Ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein ı Foto: Especial

Incluso luego de que Virginia Giuffre señalara al ex duque de York por pederastia y abuso sexual que este cometió en su contra cuando ella tenía 17 años, este continuaba teniendo el apoyo de la Reina Isabel.

Durante un evento de Pitch@Palace que se realizó en el Palacio de St. James; dirigido a empresarios y en el que la reina fue la invitada de honor, la Reina Isabel miraba al ex príncipe Andrés durante su discurso desde la primera fila con mucha atención y notable orgullo.