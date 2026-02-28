¿Está vivo o muerto el líder de Irán, Ali Khamenei? Lo que se sabe hasta ahora

Líder de Irán: lo que se sabe hasta ahora sobre su estado tras los bombardeos

La incertidumbre sobre el estado de salud y la vida del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se ha convertido en uno de los puntos más debatidos de la escalada militar que sacude Oriente Medio después de los ataques coordinados lanzados hoy por Estados Unidos e Israel contra objetivos dentro del territorio iraní.

¿Qué se sabe sobre el líder de Irán?

En una entrevista con la cadena estadounidense NBC News, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, afirmó que el líder supremo sigue vivo “hasta donde yo sé” y que altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encuentran también con vida tras los bombardeos.

Araqchí señaló que, pese a la magnitud de los ataques, la mayoría de los altos cargos permanecen con vida y el país está manejando la situación.

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, dijo a NBC ı Foto: Captura de pantalla

El canciller iraní agregó que solo uno o dos comandantes militares perdieron la vida, pero que ello no ha afectado el liderazgo político ni la capacidad operativa del gobierno teheraní.

Para Araqchí, la situación está bajo control y la República Islámica continúa sus operaciones de defensa y respuesta.

A pesar de la declaración de Araqchí, fuentes de inteligencia israelíes y medios extranjeros han afirmado que hay “muchos indicios” de que Khamenei podría haber sido mortalmente herido o incluso muerto durante los ataques aéreos de esta madrugada.

Según esas versiones, parte de los golpes alcanzaron instalaciones cercanas a la residencia y centro de mando del líder supremo.

Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido verificada de manera independiente por organismos internacionales o agencias de noticias con acceso directo.

Además de las palabras de Araqchí, medios estatales iraníes y portavoces oficiales han reiterado que el líder supremo no solo está vivo, sino coordinando la respuesta del país a la ofensiva, aunque no hay pruebas públicas independientes de su ubicación o actividad concreta desde el inicio de los ataques.

