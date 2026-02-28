Israel lanza un “ataque preventivo” contra Irán para “eliminar amenazas”

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026.

Israel lanzó en las primeras horas del sábado, tiempo local, un ataque a plena luz del día contra la capital de Irán, Teherán, donde una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad. El aparente ataque ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

No estaba claro si Jamenei, de 86 años, se encontraba en las dependencias en ese momento. Hace días que no se le ve en público, mientras han aumentado las tensiones con Estados Unidos. Pero el ataque se produce en un momento en que EU ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para tratar de presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El Dato: EU incluyó ayer a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias, con el fin de penalizar a Teherán por el arresto de ciudadanos estadounidenses.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que el ataque buscaba “eliminar amenazas”, sin ofrecer más detalles.

En Teherán, testigos escucharon la explosión. La televisión estatal iraní informó más tarde de la explosión, pero no indicó una causa.

Por su parte, en Israel se escucharon sirenas al mismo tiempo. El ejército dijo que emitió “alerta proactiva para preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”. En ese documento, Katz declara el estado de emergencia por 48 horas.

7 mil muertes, al menos, fueron confirmadas durante las protestas en Irán

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una «alerta de emergencia extrema» avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios.

Se trata de la misma alerta que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días. Poco después se informó que Israel cerró su espacio aéreo tras lanzar los ataques.

Más explosiones (al menos tres) golpearon la capital de Irán después del anuncio de la ofensiva iraní. Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado víctimas.

Irán cerró su espacio aéreo después de que Israel lanzó su ataque. La advertencia a los pilotos se emitió mientras las explosiones resonaban en todo Teherán. Posteriomente, se informó que se interrumpió el servicio de telefonía móvil en el país.

El ejército de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre el operativo. Sin embargo, según la agencia de noticias AP, fuentes bajo condición de anonimato confirmaron que el ejército de ese país colabora en los bombardeos.

EVACUACIÓN PREVENTIVA. A lo largo del día, en medio del temor creciente por un posible ataque de Estados Unidos contra Irán, al menos 15 países habían emitido alertas para que sus ciudadanos y personal diplomático evitaran viajar a la nación de Medio Oriente y países vecinos, incluido Israel.

La embajada de EU en Israel emitió este viernes una recomendación urgente al personal no esencial que quisiera irse, a que abandone el país, señalando que una acción militar podría ser inminente. También se anunció estaba retirando a su personal no escencial y sus familiares del Líbano.

Reino Unido informó que ha retirado a todo su personal de Irán, y que trasladó a parte de su personal diplomático de Tel Aviv, otro lugar dentro de Israel; por su parte, China, Serbia, Polonia y Suecia pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán; India, Chipre, Brasil y Singapur también emitieron alertas para que sus connacionales abandonen de inmediato la zona de posible conflicto bélico.

Otros como Francia, Alemania, Australia y Finlandia pidieron evitar viajar a Israel. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también recomendó evitar viajar al país sionista, así como a Irán.

GRAN DECISIÓN. En tanto, el presidente Trump afirmó que “no está contento” con las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear.

“No estoy contento con el hecho de que no están dispuestos a darnos lo que debemos tener. Eso no me entusiasma. Veremos qué pasa. No estamos exactamente contentos con la forma en que están negociando. No pueden tener armas nucleares”, declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca.

Interrogado sobre los riesgos de que Estados Unidos se involucre en un conflicto prolongado en Oriente Medio si lanza ataques contra Irán, respondió: “Supongo que se podría decir que siempre hay un riesgo. Ya sabes, cuando hay guerra, existe el riesgo de cualquier cosa, buena o mala”.

Más tarde, en un mitin celebrado en Texas, el mandatario señaló: “Tenemos por delante una gran decisión que tomar. ¿Saben?, no es fácil, nada fácil. Es un país que lleva 47 años destrozando a la gente. (Sus gobernantes) son gente muy difícil.

“Quiero subrayar que son gente muy peligrosa y difícil. Han destrozado barcos, han matado a mucha gente, no solo a estadounidenses, sino a muchísima gente. Ha sido terrible. 32 mil personas han muerto en los últimos dos o tres meses”, explicó.

Trump afirmó que los representantes de Teherán “quieren llegar a un acuerdo” sobre su programa atómico, pero que éste debe ser “un acuerdo significativo”, aunque aseguró que prefiere solventar la actual crisis “por la vía pacífica”.

La mañana del viernes, el Departamento de Estado anunció que el secretario Marco Rubio hará un viaje rápido a Israel a comienzos de la próxima semana, lo que de entrada parecía indicar un plazo más largo para cualquier posible ataque.

Irán y Estados Unidos se retiraron el jueves de otra ronda de negociaciones nucleares en Ginebra sin un acuerdo. Está previsto que la próxima semana se celebren conversaciones técnicas en Viena.

En tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo este viernes de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025.