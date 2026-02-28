Netanyahu agradece ‘liderazgo histórico’ de EU en ataque contra Irán

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en un mensaje a la nación.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció a Estados Unidos su “liderazgo histórico” al iniciar el ataque que ambas naciones lanzaron contra Irán, y aseguró que estos son un primer paso hacia la libertad de la nación de Medio Oriente.

A través de un mensaje en redes sociales, Netanyahu aseguró que la ofensiva en Irán contó con el objetivo de “iniciar una operación para eliminar la amenaza existencial por parte del régimen terrorista” del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el cual, acusó, ha amenazado a su pueblo y a toda la humanidad.

Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo. No se puede permitir que este régimen terrorista asesino se arme con un arma nuclear que le permita amenazar a toda la humanidad Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel



Por lo anterior, celebró la ofensiva estadounidense y aseguró que “nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus manos”.

Ha llegado el momento para que todos los sectores del pueblo en Irán —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los jowareíes— se liberen del yugo de la tiranía y traigan a Irán una era de libertad y amor por la paz Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel



Finalmente, Benjamin Netanyahu pidió a los ciudadanos de Israel “paciencia y fortaleza de ánimo”, pues aseguró que la operación El Rugido del León, que motivó el ataque de este sábado, continuará en los próximos días.

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

Me dirijo a ustedes, ciudadanos de Israel, para que escuchen las instrucciones del Mando del Hogar; en los próximos días, durante la operación «El Rugido del León», todos necesitaremos paciencia y fortaleza de ánimo. Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel



Este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, los cuales, posteriormente, se confirmó que estuvieron dirigidos a líderes y altos funcionarios de este país. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fue resguardado en un lugar seguro, según fuentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am