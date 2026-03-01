¿Cuándo hay cambio de horario en Chile y en qué región no cambia la hora este 2026?

En muchos países se acostumbra a cambiar el horario cuando se cambia de estación; como la primavera, el verano y el otoño, y esto se debe a los cambios que hay en la duración de la iluminación solar, por lo que en ocasiones se adelanta o se atrasa el horario.

En Chile, este cambio de horario se debe a la salida del otoño y la llegada del invierno, por lo que se debe ajustar el horario en casi todas las regiones del país para poder aprovechar al máximo la luz natural.

Este cambio de huso horario en el 2026 que correspondiente al invierno se debe aplicar de manera obligatoria en casi todo el país, exceptuando la Región de Aysén, la Región de Magallanes, y la Antártica Chilena.

¿Cuándo se camabia la hora en Chile?

Debido a la llevara del invierno, el horario debe cambiarse a la medianoche del sábado 4 de abril, por lo que los relojes de casi todas las regiones debe atrasarse una hora.

Sin embargo, en Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez se debe realizan la modificación el sábado 4 de abril a las 22:00 horas; es decir, se debe atrasar una hora el reloj dos horas antes que en el resto del país.

Los horarios deben cambiarse de acuerdo con lo establecido en el Decreto 224 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, en el que también se establece que la Región de Magallanes y la Antártica Chilena cuentan con una extensión del horario de verano de manera permanente.

¿Cómo se puede cambiar la hora manualmente?

El cambio en casi todos los dispositivos móviles, computadoras portátiles o computadoras de escritorio se realiza de manera automática, pero para que esto ocurra se debe contar con la opción activada en el sistema operativo.

En caso de que tu dispositivo no cuente con un ajuste automático del huso horario, este puede ajustarse de manera manual, seleccional la zona horario UTC-3 en el caso de Chile Continental, y UTC-5 en el caso de la Isla de Pascua y la Isla Salas y Gómez.

En el sistema operativo Windows la opción para modificar el huso horario se encuentra en el Panel de Control, mientas que en los dispositivos maxOS se encuentra en la opción General de la Configuración del Sistema.

