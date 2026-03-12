Tiroteo en universidad de Virginia, Estados Unidos deja dos heridos

La policía en el campus de la Universidad Old Dominion

Se registró un tiroteo en la Universidad Old Dominion (ODU) durante la mañana de este jueves, dando como resultado un hombre muerto y dos personas heridas, de acuerdo con la información que compartió la institución.

La ODU indicó que un hombre armado abrió fuego en el edificio de su escuela de negocios, hiriendo a dos personas quienes tuvieron que ser trasladadas a un hospital de la zona.

Hasta este momento no se tiene información si el tirador se quitó la vida o fue abatido por las autoridades que acudieron al sitio, pues en el plazo de aproximadamente una hora después del tiroteo, autoridades de la ODU declararon que ya no había una amenaza en el campus.

Luego de lo sucedido, la universidad pública, en Norfolk, canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves e instó a la gente a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores al tiempo que personal de emergencias continúa trabajando.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) informó en la plataforma social X que tenía agentes en el lugar apoyando la respuesta para controlar el incidente.

Ubicada en la zona costera de Norfolk, la Universidad Old Dominion tiene unos 24.000 estudiantes, 17.500 de ellos de licenciatura. La escuela cuenta con alrededor de 240 programas de grado, y es conocida por su gasto en investigación y sus programas de doctorado.

Casi el 30% de sus estudiantes están afiliados a las fuerzas armadas, según el sitio web de la universidad. La zona también alberga la Estación Naval de Norfolk, la mayor estación naval del mundo.

