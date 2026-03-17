Ya hay diálogos Cuba-EU

Marco Rubio rechaza reformas de Cuba: ‘No son suficientes’

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que el sistema político de Cuba “no se puede arreglar”, sino que debe “cambiarse de forma drástica”

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en fotografía de archivo.
Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en fotografía de archivo. Foto: larazondemexico
Por:
Arturo Meléndez

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que las reformas económicas en favor de la inversión desde el exterior anunciadas por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, “no son suficientes”, lo cual dificultaría el avance de los diálogos entre ambos países.

Rubio, quien ha encabezado las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, aseguró que Cuba tiene “un sistema político que no puede arreglar, así que debe cambiarlo de forma drástica”.

Información en desarrollo..

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