Solidaridad es esencia de las mexicanas y mexicanos, por ello México seguirá apoyando a Cuba: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró desde su conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se continuará apoyando al pueblo de Cuba, pues la solidaridad es parte de la esencia de las mexicanas y mexicanos, así como del Humanismo Mexicano.

“Ayer lo dije en el evento en Nayarit: México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre, eso nos caracteriza, esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca, porque entonces dejaríamos de ser quienes somos, y hay que defenderlo en todos los foros. México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano”.

“Pero la mezquindad a veces está por encima de todo. El racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha. Y acá es el Humanismo, la fraternidad. Entonces, como Presidenta nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, seguir apoyándolo, porque esa es la esencia de lo que somos”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, subrayó que se trata de un llamado solidario para el pueblo de Cuba, cuya situación actual responde a un bloqueo comercial y recientemente a un bloqueo de combustibles.

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FGR