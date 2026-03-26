Mujer espera a que migrantes latinos reparen su techo y luego llama al ICE ¿Fue una trampa?

Mujer espera a que migrantes latinos reparen su techo y luego llama al ICE.

Un video que circula en redes sociales mostró el momento en el que una mujer realiza una llamada a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que un grupo de migrantes latinos terminaran de reparar el techo de su casa.

El material que se volvió viral captó el momento exacto en que los agentes del ICE se llevaron bajo custodia a los seis migrantes de origen guatemalteco, quienes cobraron 10 mil dólares por la labor que realizaron.

De acuerdo con los testigos, los vecinos de la zona intentaron ayudar a los migrantes, sin que se pudiera hacer nada.

Hasta el momento, no se ha revelado la situación legal de los 6 guatemaltecos. Tampoco se ha dado a conocer si fueron trasladados a un centro migratorio para comenzar con su proceso de deportación.

🇺🇸 | La propietaria de una vivienda en Cambridge, Maryland, contrató a seis trabajadores migrantes para que le hicieran arreglos en su casa, esperó hasta que la obra estuviera casi terminada y luego llamó al ICE para denunciarlos con el presunto objetivo de no pagarles los 10.000… pic.twitter.com/rTj1yNVnXr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Usuarios de Internet condenan el actuar de la mujer

La situación generó un impacto muy fuerte en los usuarios de Internet, debido a que un número importante de migrantes latinos, que se encuentran en Estados Unidos, han constituido empresas o se dedican al roofing, un proceso de instalación o reparación de cubiertas para proteger edificaciones de la intemperie

Por lo anterior, el actuar de la mujer de Maryland fue catalogado, por los usuarios de Internet, como una trampa o una artimaña para no pagar el servicio que contrató.

Algunos comentarios que condenaban el actuar de la mujer fueron los siguientes:

“Realmente como puede llegar el ser humano a ser tan malo, este es un vivo ejemplo. La maldad en su máxima expresión”

“Todo ilegal sabe que cualquier día puede ser deportado ...sin saber si el capataz llamo a ice para no pagar la labor”

“Qué nivel de maldad… contrataste, te beneficiaste del trabajo y luego los denuncias para no pagar"

“Ojalá los gringos entiendan pronto lo que significa asumir los costos y tiempos de los servicios que los latinos les hacían”

“Que noticia tan triste. Es una injusticia total”

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JVR