¿Quién es ‘Lorena’, la pareja de ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las FARC?

Autoridades de Colombia ejecutaron un operativo que dejó varios presuntos integrantes de las disidencias de las FARC abatidos, entre quienes se especula la presencia del líder “Iván Mordisco”, un personaje relevante no solo por su poder, sino por sus historias personales, como la que compartió con “Lorena”, su supuesta pareja.

Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, ganó notoriedad a finales de la década pasada por encabezar el Estado Mayor Central (ECM), la disidencia armada más grande de las FARC, surgida a partir de la negativa de participar en las negociaciones con el gobierno colombiano en 2016.

"Iván Mordisco", líder del ECM de las FARC. ı Foto: Especial

Desde ahí, el nombre de “Iván Mordisco” ha ganado notoriedad en Colombia. Se ha convertido en uno de los más buscados del gobierno, además de que alrededor suyo han surgido un sinfín de anécdotas, como las que están asociadas con su relación con “Lorena”. Pero, ¿quién es ella y por qué es relevante? Te contamos.

¿Quién es “Lorena”, pareja sentimental de “Iván Mordisco”?

“Iván Mordisco”, líder del ECM de las FARC, es uno de los personajes más importantes del mapa social y político contemporáneo en Colombia. Es uno de los más buscados debido a la continuidad que ha dado a la lucha armada del grupo, así como al control de varias rutas y territorios para actividades ilegales.

Junto a “Iván Mordisco” han surgido otros nombres relevantes, entre ellos el de “Lorena”, lo cual guarda una apasionada historia de amor y traición.

Foto que circula en redes sociales, la cual sería de alias "Lorena". ı Foto: Especial

En medios colombianos se ha difundido el nombre y fotografía de una mujer identificada como “Lorena”, aunque no se conoce su nombre real.

De acuerdo con la información que se conoce, alias “Lorena” fue reclutada para el ECM desde que era una adolescente por “Iván Mordisco”, mismo destino que atravesaron muchas mujeres jóvenes en Colombia.

Rápidamente, “Lorena” escaló y ganó influencia dentro del ECM, de forma que llegó a mantener control de un grupo de entre 70 y 100 hombres, encargados principalmente de la seguridad del líder.

🚨Las AMANTES de IVÁN MORDISCO 🚨: Así fue la GUERRA entre las dos mujeres más TEMIDAS de las DISIDENCIAS.



La historia de alias 'Lorena' y alias 'Jenny: revela uno de los episodios más oscuros, íntimos y violentos dentro de las FARC comandadas por Iván Mordisco, uno de los jefes… pic.twitter.com/EycYQ7Ubil — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) March 27, 2026

Así, “Lorena” llegó a ser considerada la “estratega” detrás de “Iván Mordisco”, pues manejaba no solo su seguridad, sino algunos aspectos logísticos del grupo en el sur de Colombia y en las rutas de narcotráfico hacia Brasil.

De acuerdo con algunos medios, “Lorena” se convirtió también en pareja sentimental de “Iván Mordisco”, aunque esta información se mantiene reservada.

El nombre de “Lorena” se volvió popular en los medios colombianos cuando, el año pasado, se difundió la noticia de que había ordenado el asesinato de alias “Jenny” o “Yeni”, otra integrante del ECM que, poco a poco, se estaba volviendo importante para “Iván Mordisco”.

"Iván Mordisco" es uno de los más buscados del Gobierno de Colombia. ı Foto: Gobierno de Colombia

Según versiones, “Lorena” envió a “Jenny” a una supuesta misión urgente acompañada de guardias, que actuaron como sicarios, quienes la ejecutaron. El crimen habría sido pasional, por celos de la primera al ver a su compañera acercarse más a su presunto novio.

De acuerdo con reportes de medios colombianos, autoridades llevaron a cabo un operativo el 27 de marzo en el departamento del Vaupés que habría dejado varios integrantes de las FARC abatidos. Entre ellos, se especula que se encuentran “Iván Mordisco” y “Lorena”, si bien las autoridades no lo han confirmado ni desmentido.

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