¿Quién es ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las FARC?

En uno de los eventos más significativos para el mapa social y político de Colombia, medios del país sudamericano reportan el posible abatimiento en un operativo federal de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, máximo líder de un bloque disidente de las FARC.

De acuerdo con medios locales, un operativo a cargo de las Fuerzas Militares de Colombia con bombardeos en la frontera entre Amazonas y Guaviare dejó al menos seis abatidos. De inmediato, comenzaron especulaciones de que, entre ellos, se encontraba “Iván Mordisco” junto con su pareja sentimental, una mujer conocida como “Lorenita”.

📍¿Cayó alias “Iván Mordisco”?



Las autoridades verifican si el máximo jefe de las disidencias de las Farc murió tras un bombardeo en la frontera entre Amazonas y Guaviare. El operativo dejó varios 4batidøs, pero la identidad del cabecilla aún no ha sido confirmada por Medicina… pic.twitter.com/GGibn3JEXJ — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) March 27, 2026

No obstante, la información no ha sido verificada por autoridades colombianas. De confirmarse, representaría uno de los golpes más fuertes a las disidencias de las FARC, que por más de 30 años siguen siendo relevantes para la seguridad del país sudamericano. Entonces, ¿quién es Néstor Gregorio Vera, “Iván Mordisco”?

¿Quién es “Iván Mordisco”, líder de disidencia de las FARC?

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, es una figura central en parte de los conflictos armados al interior de Colombia y uno de los hombres más buscados del país.

Néstor Gregorio es líder de una de las disidencias más grandes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero insurgente que ha abrazado varias causas de izquierda, pero que, con ese propósito, ha alentado fuertes conflictos armados al interior del país.

FARC es uno de los grupos guerrilleros más grandes de Colombia. ı Foto: Especial

Aunque las FARC comenzaron a operar en los años 60, fue en los años 90 que los conflictos entre este grupo guerrillero y el gobierno colombiano se recrudecieron. Lo anterior llevó a que, desde esa década en adelante, se buscaran negociaciones entre ambas partes, que culminaron en 2016 con los Acuerdos de Paz.

Estos pactaron la desmovilización de las células guerrilleras, en favor de la entrega de territorios y otras concesiones.

No obstante, hubo células de las FARC que acordaron no desmovilizarse y continuar con la lucha armada. Entre ellos, surgieron disidencias, que después se agruparon en grupos como el Estado Mayor Central (EMC), dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”.

"Iván Mordisco" es uno de los más buscados del Gobierno de Colombia. ı Foto: Gobierno de Colombia

A diferencia de otros liderazgos de la FARC, “Iván Mordisco” es un militarista radical. Se unió a las FARC hace más de 30 años, y se formó como francotirador y experto en explosivos.

Bajo su liderazgo, el EMC controla vastas zonas estratégicas en la Amazonía y el Pacífico colombiano, fundamentales para el cultivo de coca y la minería ilegal.

Además, el EMC no solo mantiene un combate al Estado, sino con otros grupos disidentes, entre ellos la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia liderada por Iván Márquez. También, contra las unidades de las que perdió el control y ahora siguen a otros liderazgos como “Calarcá”. Lo anterior, ha radicalizado la lucha de “Iván Mordisco” y ha vuelto más violentas sus acciones.

Así, “Iván Mordisco” ha sido uno de los protagonistas y obstáculos más complejos para la política de “Paz Total” del Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro.

En 2022, su antecesor, Iván Duque, anunció la muerte de “Iván Mordisco” en un bombardeo, pero el líder del EMC reapareció en un video días después.

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