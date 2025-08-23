Sube a 20 la cifra de muertos en Colombia por los atentados

Dos de los detenidos en Colombia por los ataques, ayer.

La cifra de muertos por los dos ataques terroristas del jueves en Colombia se elevaron a 20, mientras que las autoridades confirmaron las primeras detenciones por estos hechos, que sacudieron al país.

El presidente Gustavo Petro informó que un policía falleció en el ataque con un dron con explosivos contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, con lo que se elevó a 13 el número de oficiales caídos.

El mandatario recalcó que los autores del ataque, que dejó otros cuatro uniformados lesionados, son miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

2 personas, al menos, fueron detenidas por los atentados

En tanto, en la ciudad de Cali, donde un carro bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, se sumó otra víctima mortal, con lo que van siete decesos.

El Presidente confirmó la detención de dos sospechosos por el ataque en Cali: “Uno de ellos ya está colaborando. Ya veremos los resultados de la investigación, que darán más información al respecto. (El ataque) lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo”.

Uno de los detenidos es alias Sebastián, de quien Petro había publicado sus imágenes en redes sociales y señalado como “uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos”.

Más tarde, el mandatario también anunció la captura de Luis Vera Fernández, hermano de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país y jefe del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC, a la que el Gobierno responsabilizó de uno de los atentados.

Petro anunció que declarará como organizaciones “terroristas” al Clan del Golfo a las disidencias de las antiguas FARC.