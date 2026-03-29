Trump afirma que Irán permitiría paso de hasta 20 petroleros por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán permitiría el paso de hasta 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más relevantes a nivel global.

Ilustración alusiva al Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado un punto estratégico debido a que por esa vía circula cerca del 20% del petróleo mundial. Por ello, cualquier restricción o interrupción en esta zona tiene un impacto directo en los mercados energéticos internacionales.

En las últimas semanas, el tránsito por esta ruta se ha visto afectado por la confrontación entre Estados Unidos e Irán.

El incremento de la presencia militar estadounidense en la región, junto con advertencias para garantizar la libre navegación, ha sido respondido por Irán con medidas de presión que incluyen controles al paso de embarcaciones, inspecciones y la posibilidad de bloqueos parciales.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia por parte de Teherán para responder a sanciones económicas y a la presión internacional. El control del estrecho de Ormuz se convierte así en una herramienta clave de negociación, debido a su relevancia para el suministro energético global.

En este contexto, la posibilidad de permitir el paso de 20 buques petroleros no implica una reapertura total del corredor marítimo, sino un flujo limitado y condicionado. Este tipo de medidas suele interpretarse como señales de negociación o ajustes tácticos dentro de un conflicto que aún no muestra una resolución definitiva.

Transportista de GLP, Shivalik, a través del estrecho de Ormuz, el 16 de marzo pasado. ı Foto: Reuters

La situación en la zona permanece volátil. Aunque podrían abrirse ventanas temporales para el tránsito de algunas embarcaciones, el riesgo de nuevas restricciones continúa latente ante la ausencia de un acuerdo amplio entre las partes involucradas.

De esta forma, el anuncio se enmarca en un escenario donde conviven indicios de posible flexibilización con una dinámica de tensión constante, lo que obliga a mantener cautela sobre el alcance real de cualquier medida relacionada con el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz.

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MSL