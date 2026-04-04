Trump recuerda ultimatum a Irán: Si en 48 horas no alcanza acuerdo o reabre Ormuz ‘le caerá un infierno’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó que a Irán le quedan solo dos de los diez días que le dio como plazo para alcanzar un acuerdo o reabrir el Estrecho de Ormuz, lo cual, de no ocurrir, provocará que “se desate un infierno” sobre el país persa.

A través de una publicación en su red social Truth, el mandatario estadounidense recordó que el 26 de marzo amplió el ultimátum que dio a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, ante el cierre de facto impuesto por este país, el cual amaga con atacar a los buques que atraviesen este paso.

Trump enfatizó que este plazo vence el lunes y, de no cumplirse, “desatará un infierno” sobre Irán.

“Recuerdan cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se está acabando: faltan 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos. ¡Gloria a DIOS! Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió en Truth.

🚨El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán: abrir el estrecho de Ormuz o alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas.



“El tiempo se acaba… se desatará el infierno”, escribió en Truth Social. pic.twitter.com/UuBIP3Q5Un — Azucena Uresti (@azucenau) April 4, 2026

Donald Trump ha enfatizado que ha habido negociaciones con Irán que permitan terminar con el conflicto en Medio Oriente, el cual esta semana inició su segundo mes. Incluso, se refirió al derribo de dos aviones militares reportado el sábado, y dijo que esta situación no afectaba los acercamientos: “Estamos en guerra”, dijo a la prensa.

No obstante, Trump ha fijado una lista de peticiones a Irán que considera fundamentales para terminar con los ataques, entre las que destaca el fin de los programas nuclear y de misiles balísticos del país persa.

A propósito, en un mensaje a medios, el miércoles, Trump aseguró que los objetivos en Irán están “muy cerca” de completarse, pero que continuaría las acciones militares contra su rival el tiempo que sea necesario, al menos dos o tres semanas más.

Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“He dicho desde el inicio que la Operación Furia Épica continuará hasta que se cumplan nuestros objetivos. Puedo decir hoy que estamos en camino a ello, y estamos cerca, muy cerca”, dijo el presidente en la Casa Blanca.

Mientras tanto, continúa la tensión en Medio Oriente, que el sábado creció con el derrumbe de dos aviones militares estadounidenses, la primera baja considerable de Washington desde el inicio del conflicto, que Trump minimizó.

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