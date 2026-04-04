Irán derriba avión de EU; rescatan a piloto eyectado

Irán derribó dos aviones de guerra estadounidense este viernes, según informaron funcionarios iraníes y estadounidenses, en el primer incidente conocido de este tipo en las cinco semanas que lleva el conflicto. Dos pilotos fueron rescatados, mientras que un tercero sigue desaparecido y está siendo buscado por las fuerzas de Teherán.

El primer avión, un caza F-15E de dos plazas, fue derribado por fuego iraní. El segundo, un caza A-10 Warthog, se estrelló sobre Kuwait, tras eyectarse el piloto, según informaron dos funcionarios de EU.

El Dato: Hasta el momento, 13 militares estadounidenses han muerto en el conflicto y más de 300 han resultado heridos, según el Comando Central de Estados Unidos.

Este incidente puso de manifiesto los riesgos a los que aún se enfrentan los aviones estadounidenses e israelíes sobre territorio aéreo iraní, a pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que sus fuerzas tenían el control total de ese espacio.

El Pentágono confirmó haber recibido la notificación del derribo en la región, aunque sin detallar la ubicación exacta, mientras que la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump fue enterado del incidente.

En este contexto, el presidente Donald Trump negó que el derribo de esta aeronave afecte las negociaciones con Teherán. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, declaró en una llamada telefónica con la cadena NBC News.

Mientras tanto, un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el viernes en la región del golfo Pérsico, informó The New York Times, al citar a dos funcionarios estadounidenses. Su único piloto fue rescatado.

Se trataría de un caza A-10 Warthog que cayó cerca del estrecho de Ormuz casi al mismo tiempo que el F-15E. Medios iraníes informaron que las fuerzas de ese país dispararon contra helicópteros estadounidenses que participaban en una misión de búsqueda y rescate tras el derribo del primer caza. Fuentes estadounidenses señalaron que el único piloto a bordo del A-10 fue rescatado con vida, aunque no se dieron detalles sobre las circunstancias del accidente. Este modelo, conocido como Thunderbolt II, está diseñado para brindar apoyo aéreo cercano a fuerzas terrestres y ha sido clave en la ofensiva militar contra Irán.

En redes sociales circulan videos no verificados que muestran helicópteros Black Hawk y aeronaves Hércules C-130 sobrevolando la zona, presuntamente en labores de localización. En tanto, autoridades iraníes ofrecieron una recompensa por la captura con vida del piloto o los tripulantes involucrados.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán informó que estaba rastreando una zona cercana al lugar donde cayó el avión en el suroeste del país y el gobernador regional prometió una condecoración para cualquiera que capturara o eliminara a “fuerzas del enemigo hostil”.

En medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente, Israel bombardeó Beirut con ataques aéreos que, según el ejército, tuvieron como objetivo la “infraestructura” de los militantes en la capital del Líbano, mientras que Estados Unidos advirtió que Irán podría atacar universidades en el país mientras la guerra en Oriente Medio continúa.

Israel ha invadido el sur del Líbano y se ha comprometido a arrasar todos los pueblos libaneses de la zona fronteriza en una lucha contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, que se ha convertido en la consecuencia más violenta de la guerra entre EU e Israel contra Irán.