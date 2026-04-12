Magyar encabeza parlamentarias

Viktor Orbán reconoce derrota en Hungría tras resultados preliminares que dan victoria a opositor

Viktor Orbán aseguró que los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo han sido “dolorosos”; Tisza, partido opositor, encabeza resultados con 37 por ciento de votos contados

Viktor Orban, primer ministro de Hungría, vota en las elecciones parlamentarias de este domingo.
Viktor Orban, primer ministro de Hungría, vota en las elecciones parlamentarias de este domingo. Foto: Reuters
Por:
Arturo Meléndez

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció su derrota frente al opositor Peter Magyar, según los primeros resultados de las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, que dan la victoria a Tisza y vaticinan el fin de 16 años de gobierno del ultraderechista.

En declaraciones recogidas por agencias, Orbán aseguró que el resultado electoral fue “doloroso”, y que ya felicitó a Tisza, partido opositor, que goza de un 51 por ciento de apoyo con 37 por ciento de votos contados.

Información en desarrollo…

am

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