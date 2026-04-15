Nuevo tiroteo escolar en Turquía deja nueve personas muertas y 13 heridos

Turquía vivió su segundo tiroteo escolar en dos días. Un estudiante realizó disparos al interior de una escuela secundaria al sureste del país, quitándole la vida a nueve personas y dejando a 13 heridos.

El gobernador provincial de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, informó que el estudiante tirador, que también murió, llegó a la escuela con armas que se cree pertenecían a su padre, quien es un agente de policía retirado. El estudiante se fue encontrado con al menos cinco armas de fuego y siete cargadores.

Entre las víctimas había un maestro y tres estudiantes, dijo Unluer. Mientras que se reportaba que al menos cuatro de los heridos estaban en estado grave. Hasta el momento se desconoce la motivación que codujo al ataque.

Este nuevo tiroteo se produjo apenas al día siguiente de que 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaran heridas cuando un antiguo alumno abrió fuego en otra escuela secundaria en la cercana provincia de Sanliurfa. En este ataque el agresor se suicidó posteriormente.

🇹🇷 | Aumenta a 9 la cifra de muertos tras un nuevo tiroteo masivo en una escuela en Turquía, informan autoridades locales.



El atacante, un estudiante de unos 14 años, se suicidó tras el ataque. Se trata del segundo tiroteo escolar en el país en menos de 24 horas. pic.twitter.com/dhiUOathDg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 15, 2026

El país se encuentra en consternación, pues, hasta esta semana, este tipo de tiroteos escolares eran raros en Turquía.

Medios locales habían informado sobre un despliegue de policías y ambulancias en la escuela en el distrito de Onikisubat de Kahramanmaras, después de que se escucharan disparos en el lugar. Imágenes de video compartidas en redes sociales mostraron cómo al menos dos personas eran subidas a ambulancias, mientras que en otros materiales compartidos podemos observar a varios estudiantes escapando por las ventanas del edificio.

Los padres acudieron rápidamente a la escuela tras escuchar noticias de un ataque armado, informó la televisión NTV, mientras que la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela, añadió.

🇹🇷 | ÚLTIMA HORA: Al menos 4 muertos y 20 heridos en un nuevo tiroteo masivo en una escuela de Kahramanmaraş, Turquía. El atacante, un estudiante de 14 años, se suicidó tras el ataque.



Se trata del segundo tiroteo escolar en el país en menos de 24 horas. pic.twitter.com/q52P9coErG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 15, 2026

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LMCT