¿Quién es la esposa de Justin Fairfax, el hombre que la mató y se suicidó?

Por la madrugada de este jueves se registró un homicidio-suicio al interior del domicilio ubicado en la cuadra 8100 de Guinevere Drive, del condado Fairfax de Virginia, Estados Unidos.

El exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax asesinó a su esposa durante las primeras horas de este 16 de abril con múltiples disparos, y posteriormente se suicidó en una habitación distinta.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, el ilícito podría haber ser derivado de un reciente conflicto por el divorcio en proceso de la pareja.

Justin y Cerina Fairfax ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, informó que ambos hijos de los Fairfax se encontraban al interior del domicilio cuando el exvicegobernador asesinó a su esposa, y que incluso uno de ellos fue quien llamó al 911 poco después de la medianoche.

Hasta el momento no se ha revelado información sobre el arma de fuego utilizada en el lugar de los hechos, pues las investigaciones y el levantamiento de evidencias del homicidio-suicidio continúan en curso.

Cerina Fairfax ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es la esposa de Justin Fairfax?

La Dra. Cerina W. Fairfax era una odontóloga que trabajaba en la compañía Dr. Fairfax & Associates Family Dentistry, en la que se ofrecen diversos servicios dentales para todos los miembros de la familia.

Cerina Fairfax contaba con una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Dike que obtuvo en 1999, y un doctorado en Cirugía Dental que obtuvo con honores en la Facultad de Odontología del Medical College of Virginia (MCV) EN 2005.

La Dra. Fairfax era miembro de la sociedad honorífica de odontología Omicron Kappa Upsilon, y completó un programa de residencia de un año en Educación Avanzada en Odontología General en el MCV.

Cerina Fairfax ı Foto: Redes Sociales

Además de contribuir con su arduo trabajo lleno de pasión, Cerina Fairfax ofrecía apoyo a la comunidad mediante programas de ayuda comunitaria, voluntariado y patrocino de programas de formación en Virginia.

Cerina Fairfax recibió un premio como Graduada Destacada de la Última Década que le otorgó la Asociación de Exalumnos de VCU, y era miembro de la Asociación Dental Americana, la Asociación Dental de Virginia, la Sociedad Dental del Norte de Virginia.

Durante su tiempo libre, la madre de dos adolescentes gustaba de leer, correr por senderos, practicar yoga Bikram, viajar y crear momentos junto a su familia, misma que era muy conocida por la comunidad.

Justin y Corina Fairfax ı Foto: Redes Sociales

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