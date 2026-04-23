FBI detiene a 30 presuntos integrantes de ‘La Eme’ en redadas simultáneas en California

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención de al menos 30 presuntos integrantes de La Eme en el sur de California tras una serie de cateos simultáneos ejecutados antes del amanecer. El funcionario federal detalló que el operativo forma parte del despliegue denominado “Operation Gangster’s Paradise”, con el que el Buró Federal de Investigaciones en Estados Unidos apuntó a una red vinculada con homicidios, tráfico de drogas y operaciones de crimen organizado.

Patel destacó que esta organización, también conocida como Mexican Mafia, actúa como una “pandilla de pandillas” con control sobre gran parte de las células hispanas en California y añadió que “el FBI continúa desmantelando operaciones violentas en todo el país”.

Autoridades federales subrayaron el alcance del golpe. El fiscal adjunto Bill Essayli calificó a la organización como “la pandilla más poderosa y prolífica que opera desde prisiones estatales” y advirtió que sus actividades representan una amenaza directa para la seguridad pública.

In the FBI's ongoing pursuit of justice, operation "Gangsta's Paradise" resulted in the arrests today of more than two dozen members and associates of the notorious Mexican Mafia. 47 defendants have been charged with violations including racketeering, drug trafficking,… pic.twitter.com/yZrohRwn1S — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) April 23, 2026

Las detenciones se sustentan en una acusación de 66 cargos contra 40 personas por delitos que incluyen conspiración para crimen organizado, secuestro, extorsión, operación de apuestas ilegales y distribución de narcóticos como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína. La investigación documenta actividades entre junio de 2024 y abril de este año en el condado de Orange.

Entre los detenidos figuran Jaime Alvarado, Karina Cesena y Mario Flores, considerados operadores clave dentro de la estructura. A ellos se suman líderes que ya se encontraban en prisión, como Luis Cárdenas, quien dirigía operaciones desde su celda mediante teléfonos ilegales con mensajería cifrada.

La investigación federal describe cómo la organización coordinaba secuestros, agresiones y cobros de cuotas a negocios ilícitos, además de controlar puntos de venta de droga y casas de apuestas clandestinas. En esos espacios exigía pagos bajo amenaza y utilizaba violencia para mantener el control territorial.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron cuatro kilogramos de fentanilo, 54.4 kilogramos de metanfetamina, casi un kilogramo de heroína y tres kilogramos de cocaína, además de 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo.

Uno de los episodios más graves de la investigación ocurrió el 3 de febrero de 2025, cuando Matthew Kundrat, de 29 años, alias “Bubba”, y Manuel Ramos, de 45, alias “Rhino”, presuntos integrantes de La Eme, asesinaron a una persona en el motel Akua Inn, en Anaheim, inmueble bajo control de la organización; de acuerdo con las autoridades, el crimen buscó elevar su posición dentro de la estructura criminal.

Ambos enfrentan cargos por delitos violentos vinculados a crimen organizado, con penas que contemplan cadena perpetua obligatoria e incluso la pena de muerte en caso de una sentencia condenatoria. .

Otro episodio documentado ocurrió el 14 de marzo del año pasado cuando tres líderes de la pandilla ordenaron el secuestro y la agresión de un trabajador vinculado a una de las llamadas “slap houses”-término usado en el entorno del crimen organizado para referirse a casas clandestinas donde se concentran varias actividades ilegales- bajo su control en la ciudad de Stanton.

Las primeras audiencias para los detenidos se realizaron en tribunales federales de Santa Ana y Los Ángeles, mientras otros implicados comparecerán en las próximas semanas. En caso de condena, enfrentarán décadas en prisión federal.

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MSL