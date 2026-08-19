Donald Trump insiste: estrecho de Ormuz será “nuevo territorio” de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó ayer la tensión con Irán al publicar en su red Truth Social una imagen en la que presenta el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”. La fotografía muestra un mapa de la vía marítima, ubicada entre Irán y Omán, con un círculo sobre el estrecho y una franja azul, roja y blanca con estrellas.

El magnate ya había planteado la posibilidad de que Estados Unidos se quedara con el estratégico paso después de derrotar a Irán. El viernes pasado afirmó que Washington mantenía un bloqueo y que ningún barco pasaría por la zona sin autorización estadounidense.

Días antes también había asegurado que Estados Unidos tenía el control de la ruta marítima debido a los ataques realizados desde febrero contra las capacidades militares iraníes, una afirmación rechazada por Teherán.

EL DATO: LOS EMIRATOS Árabes Unidos anunciaron la suspensión de todas las transacciones comerciales, de intercambio y financieras con Irán hasta nuevo aviso.

SIN DIÁLOGO OFICIAL. Asimismo, el mandatario republicano aseguró que no existen conversaciones oficiales en curso con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado por ambos países en un memorando firmado el 17 de junio.

“No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas”, escribió el magnate.

La declaración contrasta con sus palabras del lunes, cuando confirmó que existía un canal de comunicación extraoficial con integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica para tratar las posibilidades de paz. Donald Trump también dijo entonces que los ayatolas deberían izar “la bandera blanca de la rendición”.

Irán, por su parte, sostiene que no abrirá el estrecho hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos establecidos. El presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, reclamó el levantamiento del bloqueo, la liberación de activos congelados, el fin del embargo petrolero y de las amenazas y operaciones militares.

“Dejo claro que hasta que Estados Unidos no cumpla sus compromisos en el memorando, incluyendo el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, y demás condiciones a las que se ha comprometido en dicho memorándum, el estrecho no se abrirá”, afirmó Baqer Qalibaf.

El dirigente iraní sostuvo que Teherán aprovechó los 60 días del acuerdo para fortalecer su economía y reconstruir sus capacidades de defensa. También advirtió que su país está preparado para responder con mayor fuerza a las acciones de sus adversarios.

ACUSAR a la República Islámica de Irán contradice el principio de buena vecindad y obstaculiza los esfuerzos por generar confianza entre los países de la región ESMAEIL BAQEI, Ministerio de Asuntos Exteriores iraní



LA DISPUTA REGIONAL. El funcionario iraní acusó a Estados Unidos de intentar obtener nuevas concesiones mediante una mayor presión. En una publicación en X, afirmó que Washington busca obtener compromisos que, según él, nunca formaron parte del acuerdo.

La disputa también involucra a Omán, país que mantiene relaciones con Washington y Teherán y que participa como mediador. El magnate amenazó el lunes con emprender acciones militares contra Mascate si obstaculiza las operaciones estadounidenses en Ormuz.

En ese sentido, el exembajador de Estados Unidos en Omán Marc J. Sievers dijo estar desconcertado por las amenazas contra el país árabe y consideró difícil imaginar que el jefe del Comando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, estuviera preparando ataques contra Mascate. Omán es un actor neutral durante el conflicto y mantiene conversaciones con Irán sobre los barcos que utilizan el estrecho. Además, permitió que embarcaciones empleen sus rutas marítimas para evitar zonas controladas por la Guardia Revolucionaria.

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NUEVA AMENAZA. En tanto, las fuerzas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos detectaron ayer dos misiles balísticos lanzados hacia su territorio desde Irán. El Ministerio de Defensa emiratí informó que uno cayó fuera de sus aguas territoriales y el segundo dentro de ellas.

El gobierno afirmó que sus fuerzas armadas están preparadas para responder a cualquier amenaza y proteger la soberanía, seguridad y estabilidad del país. La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres pidió a los residentes permanecer en lugares seguros y seguir las indicaciones oficiales.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqei, rechazó las acusaciones de los Emiratos Árabes Unidos de que Teherán lanzó dos misiles balísticos contra el país, calificando la afirmación de “infundada”.

EL TIP: IRÁN AFIRMÓ ayer que Estados Unidos ahora está “suplicando” negociar las condiciones de Teherán, luego de no haber logrado forzar su rendición.

“Acusar a la República Islámica de Irán contradice el principio de buena vecindad y obstaculiza los esfuerzos por generar confianza entre los países de la región”, dijo el funcionario iraní en Telegram. “Hacemos un llamamiento a todas las partes de la región para que eviten las acusaciones infundadas contra Irán.”

El portavoz afirmó que cualquier evaluación de la situación debe tener en cuenta las continuas “acciones maliciosas” de Estados Unidos e Israel contra la paz y la seguridad regionales, y señaló lo que describió como un historial de operaciones de falsa bandera en la región.

Qatar, mientras tanto, respaldó los esfuerzos de Omán e Irán para alcanzar un acuerdo sobre el estrecho. Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores y asesor del primer ministro qatarí, señaló que Doha considera que un entendimiento entre Mascate y Teherán puede crear condiciones para reanudar la diplomacia.

“Un alto el fuego que garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y el regreso a la mesa de negociaciones representan la única vía para avanzar”, declaró Majed Al-Ansari.