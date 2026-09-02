Resultado Dorado Tarde de HOY 2 de septiembre: número ganador y quinta

Miles de jugadores ponen a prueba su suerte cada día con el Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance que se realizan en Colombia y que permite participar con diferentes combinaciones de números.

Este juego forma parte de los sorteos de El Dorado, que cuenta con distintas jornadas a lo largo del día, entre ellas Dorado Mañana, Dorado Tarde y Dorado Noche.

Una vez que se realiza el sorteo, los participantes pueden comparar las cifras ganadoras con las registradas en su tiquete para comprobar si consiguieron algún premio.

En La Razón te compartimos el resultado del Dorado Tarde de hoy, así como la quinta cifra, para que puedas revisar tu apuesta.

¿Cuál es el número ganador del Dorado Tarde de hoy?

El resultado del Dorado Tarde de hoy ya está disponible. Las cifras ganadoras del sorteo son:

Número ganador: 0-8-0-2

Quinta cifra: 7

Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete, pues los premios dependen de las cifras acertadas y de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.

¿Cómo se juega el Dorado Tarde?

Para participar en el Dorado Tarde, los jugadores eligen una combinación de números y realizan su apuesta antes del cierre correspondiente al sorteo.

En el chance, las apuestas pueden realizarse con números de hasta cuatro cifras. Una vez conocido el resultado, se compara la combinación elegida con los números ganadores para determinar si existe algún premio.

El monto que puede recibir un ganador depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como de la modalidad de apuesta seleccionada.

Además del número principal, los jugadores pueden consultar la quinta cifra que se da a conocer como parte de los resultados de la jornada.

¿Qué es el chance y cómo funciona en Colombia?

El chance es una modalidad de juego de suerte y azar de carácter permanente en Colombia, en la que los participantes realizan apuestas sobre los resultados de sorteos autorizados.

Los jugadores pueden elegir números de hasta cuatro cifras y apostar bajo diferentes modalidades. Dependiendo de la apuesta, es posible obtener premios al acertar una o varias cifras del resultado.

Por esta razón, conocer el número ganador del Dorado Tarde es sólo el primer paso. También es necesario revisar las condiciones bajo las cuales se realizó la apuesta para saber si el tiquete obtuvo algún premio.

¿Cómo saber si ganaste en el Dorado Tarde?

Después de conocer el resultado, compara las cifras ganadoras con las que aparecen en tu tiquete de apuesta.

Además del número, verifica que la fecha del sorteo y la modalidad registrada sean correctas. Estos datos son importantes para determinar si la combinación corresponde a una apuesta ganadora.

En caso de que las cifras coincidan, conserva el tiquete original en buen estado, ya que será necesario para realizar el proceso de cobro.

¿Cómo se cobra un premio del Dorado Tarde?

Los jugadores que tengan una apuesta ganadora deben presentar el tiquete original para solicitar el pago del premio correspondiente.

Dependiendo del monto obtenido, el cobro puede realizarse en puntos autorizados o requerir un procedimiento adicional ante el operador del juego.

Antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable comprobar nuevamente las cifras y consultar los requisitos establecidos para el pago de premios.

¿Dónde verificar los resultados oficiales del Dorado Tarde?

Aunque los resultados del Dorado Tarde pueden consultarse a través de diferentes medios, los jugadores deben corroborar la información en los canales y registros oficiales del operador correspondiente.

Antes de reclamar un premio, verifica que el número ganador, la quinta cifra, la fecha del sorteo y los datos registrados en tu tiquete sean correctos.

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MSL