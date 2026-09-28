Resultados del Mi Loto 614 del 28 de septiembre del 2026.

El sorteo 614 del Mi Loto, celebrado el lunes 28 de septiembre del 2026 , dejó como combinación ganadora 09 · 13 · 14 · 30 · 31.

Mi Loto 614: números ganadores 09-13-14-30-31

Números ganadores: 09-13-14-30-31

Número de sorteo: 614

Hora del sorteo: 22:15 horas

¿A qué hora juega Mi Loto?

Mi Loto se sortea lunes, martes, jueves y viernes a las 10:15 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

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