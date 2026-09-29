Caribeña Noche: Número ganador y quinta del sorteo HOY 29 de septiembre

El sorteo Caribeña Noche es uno de los más importantes en Colombia y se juega todos los días, brindando una oportunidad de ganar diaria a las y los jugadores.

Quienes adquirieron su boleto y quieran saber si resultó ser uno de los ganadores del día pueden consultarlo aquí en La Razón.

Los tiquetes ganadores de la Caribeña Noche pueden ser aquellos en los que se acertó a una, dos o tres cifras; además, puedes ser una de las personas afortunadas en ganar un Superpleno.

En La Razón te compartimos los números ganadores del martes 29 de septiembre del sorteo colombiano Caribeña Noche.

Resultados de Caribeña Noche HOY 29 de septiembre

A continuación, te presentamos la combinación ganadora del sorteo Caribeña Noche realizado este martes 29 de septiembre:

Cuatro números ganadores:

Quinta balota:

¿Cuándo se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se juega en dos emisiones diarias:

Caribeña Día : Se juega todos los días a las 14:30 horas

Caribeña Noche: De lunes a sábado se sortea a las 20:30 horas. Los domingos y días festivos su horario se adelanta, y habitualmente es entre las 20:00 y 20:30 horas

¿Cómo se juega el sorteo Caribeña?

Para poder participar en el sorteo Caribeña, debes adquirir tu boleto en un punto físico autorizado y escoger un número de cuatro cifras, además del monto que quieres apostar.

El valor de la apuesta es opcional, y este puede ir desde un mínimo de 500 pesos colombianos, hasta un máximo de 10 mil pesos colombianos por tiquete.

¿De cuánto es el premio?

Para ganar un sorteo en Caribeña Día deberías acertar al menos uno de los cuatro números que escogiste en tu tiquete.

Mientras más números, y más exacta la coincidencia en el orden, el premio es mejor.

El resultado se evalúa de izquierda a derecha bajo distintas modalidades de acierto:

Cuatro cifras directo (Superpleno) : Acertar los cuatro números en el orden exacto. Es el premio mayor

Cuatro cifras combinado : Acertar los cuatro números en cualquier orden

Tres cifras directo : Acertar las últimas tres cifras en el orden exacto

Tres cifras combinado : Acertar las últimas tres cifras en cualquier orden

Dos cifras o “Pata” : Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

Una cifra o “Uña”: Acertar únicamente la última cifra del sorteo

¿Qué es el chance?

El chance es el juego de apuestas permanentes más extendido de Colombia, y en este el apostador debe elegir un número de hasta cuatro cifras.

Los premios se establecen conforme la cantidad de números que logre acertar el apostador, así como la posición de estos.

Adicionalmente, cuentan con algo llamado “quinta”, que es una cifra adicional que multiplica las opciones de premio para las y los jugadores.

¿Cómo se cobra un premio de chance?

Los premios se pagan en cualquiera de los punto de venta autorizado del operador, y para poder recibirlo se debe presentar el tiquete original.

En montos mayores de premio se debe acudir a las oficinas del concesionario, y el plazo para reclamar cualquier premio es de hasta un año a partir de la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Los resultados que te compartimos en La Razón se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego, pues los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, que está firmada por los delegados y las autoridades presentes.

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