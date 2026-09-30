Resultados del Baloto y Revancha 2716 del 30 de septiembre del 2026.

Los 2 sorteos del Baloto y Revancha del miércoles 30 de septiembre del 2026 ya tienen resultado. Aquí están las combinaciones ganadoras de cada uno, con su número de sorteo .

Baloto y Revancha 2716: Baloto 11-18-22-30-32 · Revancha 04-10-14-18-23

Baloto: 11-18-22-30-32 (superbalota 10 · sorteo 2716 · 23:00 horas)

Revancha: 04-10-14-18-23 (superbalota 07 · sorteo 2716 · 23:00 horas)

¿Qué es el Baloto?

Baloto es el juego de balotas de alcance nacional en Colombia. El apostador elige cinco números del 1 al 43 más una Superbalota del 1 al 16. Acertar los seis otorga el acumulado, que crece en cada sorteo sin ganador.

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Elige cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Para jugar Revancha hay que jugar primero Baloto: se corre con los mismos números elegidos, en un sorteo aparte de la misma emisión. Los sorteos son lunes, miércoles y sábado por la noche.

¿A qué hora juega Baloto y Revancha?

Baloto y Revancha se sortea lunes, miércoles y sábado a las 11:00 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

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