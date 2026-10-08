Florida exige a Meta proteger a menores de edad

Mark Zuckerberg, el gobierno Trump, Google y otras instituciones se aliaron para invertir 1.800 mdd en el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial para predecir enfermedades.

La Fiscalía General de Florida solicitó ayer una orden judicial provisional contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram, para obligarla a desactivar las funciones que generan adicción entre niños y adolescentes, al considerar que estas herramientas también provocan ansiedad, depresión y trastornos alimentarios.

El fiscal general, James Uthmeier, anunció la petición ante un tribunal estatal y aseguró que busca impedir que las plataformas mantengan enganchados a los menores durante sus horarios escolares y de descanso.

“Meta intentó que aceptáramos su oferta a la baja, pero no vamos a traicionar a nuestros niños”, escribió el funcionario en la red social X.

TE RECOMENDAMOS: Convocan a huelga general Convocan a huelga general Fallece mujer que fue desalojada en España

La solicitud exige eliminar de las cuentas de menores funciones como el desplazamiento infinito, que permite ver publicaciones sin detenerse, y la reproducción automática de videos. También pide prohibir notificaciones nocturnas entre 22:00 y 6:00 horas.

Florida reclama restringir los filtros que modifican el rostro o el cuerpo, pues considera que afectan la percepción de la imagen y favorecen trastornos alimentarios entre adolescentes.

Las autoridades también exigen un sistema efectivo de verificación de edad para eliminar las cuentas de usuarios menores de 13 años.

James Uthmeier acusó a Meta de engañar a los padres al presentar Instagram y Facebook como plataformas seguras, pese a que una investigación detectó riesgos para la salud mental y la presencia de adultos que buscan aprovecharse de menores mediante mensajes privados.

La petición ocurre más de un mes después de que Meta acordara pagar hasta 16 mil 680 millones de dólares para resolver demandas presentadas por varios estados estadounidenses.

En esos procesos, la compañía fue acusada de diseñar plataformas adictivas, ocultar sus riesgos, ignorar daños físicos y psicológicos y recopilar datos infantiles en violación de la ley federal de privacidad.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, negó las acusaciones y cualquier responsabilidad durante el juicio, aunque se comprometió a implementar medidas que exige Florida.