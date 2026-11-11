Super Astro Sol: Número y signo ganador del último sorteo HOY 11 de noviembre

El sorteo Súper Astro Sol brinda dos oportunidades al día para que las personas en Colombia puedan probar su suerte en los juegos de azar, brindando premios a más de 7 mil ganadores diarios.

Durante el día, el Astro Sol permite que los jugadores puedan recibir una premiación generosa, que incluso en ocasiones implementa promocionales para sus clientes de canales retail y digitales.

Astro Sol también ofrece actividades exclusivas para generar una relación de confianza y cercanía, con la finalidad de que las y los jugadores de la comunidad se fidelicen con el sorteo.

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En La Razón te compartimos los números ganadores del miércoles 11 de noviembre del sorteo colombiano Astro Sol.

¿Cómo se juega Astro Sol?

Este juego de suerte y azar permite realizar apuestas desde 500 hasta 10 mil pesos colombianos, y para esto se debe escoger un número de cuatro cifras; además de uno o todos los signos zodiacales.

Para poder ganar los números elegidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.

Resultados Astro Sol 11 de noviembre de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Astro Sol realizado hoy miércoles 11 de noviembre:

Número ganador: 3 0 1 2

Signo zodiacal: Sagitario

¿A qué hora es Astro Sol?

Súper Astro Sol se juega en los siguientes horarios:

Lunes a Sábado: 16:00 horas

¿Qué es el Súper Astro?

Los Súper Astro son un juego de suerte y azar en el que se debe escoger un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Para poder ganar el premio mayor se debe acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal que resulten durante el sorteo que se realiza en vivo.

El Super Astro tiene dos sorteos: Astro Sol, que se juega de lunes a sábado a las 16:00 horas; y Astro Luna, que se juega de lunes a viernes a las 22:50 horas, sábados a las 22:42 horas, y domingos y días festivos a las 20:30 horas.

Verifica siempre con la fuente oficial

Se recomienda verificar los resultados del sorteo Astro Sol antes de reclamar el premio.

Los resultados compartidos en La Razón se toman de los registros publicados por los operadores oficiales de cada juego.

Los únicos resultados que son válidos son aquellos consignados en el acta oficial de cada sorteo, que está firmada por los delegados y las autoridades presentes.

¿De cuánto es el premio?

El premio se brinda por medio de un pago llamado contrapartida, pues de acuerdo con el número de aciertos que se tengan en una apuesta el juego multiplica por 100, mil y 42 mil el valor que se apueste.

Para poder ganar se debe acertar a las cuatro cifras, a las últimas tres cifras o a las últimas dos cifras en orden de izquierda a derecha con un signo.

4 cifras en orden más el signo : Paga 42 mil veces lo apostado

3 últimas cifras en orden más el signo : Paga mil veces lo apostado

2 últimas cifras en orden más el signo: Paga 100 veces lo apostado

¿Cómo cobrar el premio del Astro Sol?

Los premios menores a 182 UVT; es decir 9.532.068 pesos colombianos, serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor.

Mientras que quienes resulten ganadores de los premios iguales o mayores a 182 UVT, es decir, 9.532.068 pesos colombianos, deben presentarse en un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador.

El premio se paga en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque de gerencia a nombre del primer beneficiario, con cruce restrictivo para consignar únicamente en la cuenta bancaria del primer beneficiario.

Para poder cobrar el premio de Astro Sol se debe presentar el tiquete original, y este no debe presentar tachones ni enmendaduras; además, debe estar correctamente diligenciado en cada campo de forma legible.

También se debe presentar el documento de identidad válido del ganador, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné diplomático, pasaporte vigente, o PPT (Permiso de protección temporal)

Además, se debe verificar el término de caducidad establecido en el artículo 12 de la ley 1393 de 2010, y el cálculo del pago del premio se realiza sobre el valor apostado y no por el valor total pagado del tiquete.

Sigue aquí en La Razón toda la información y resultados actualizados de este y más sorteos de Colombia y México.

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