Sin agua, comida o luz, miles de palestinos dejan sus hogares

El sufrimiento en Gaza se ha incrementado de forma drástica: a los palestinos, ya de por sí desesperados por conseguir comida, combustible y medicamentos, la orden de evacuación, que incluye la Ciudad de Gaza, donde residen cientos de miles de personas, provocó pánico generalizado entre civiles y socorristas que escapan de las incursiones aéreas israelíes y enfrentan un asedio total y un apagón en todo el territorio, en anticipación a lo que se prevé será una invasión terrestre.

“Olvídense de la comida, olvídense de la electricidad, olvídense del combustible. La única preocupación ahora es si van a sobrevivir”, dijo entre sollozos Nebal Farsakh, vocera de la Media Luna Roja Palestina.

El presidente palestino, Mahmud Abbas, quien se encuentra en Jordania, subrayó su “total rechazo” al desplazamiento de 1.1 millones de residentes al norte de Wadi, Gaza, hacia el sur, en un plazo de 24 horas, y dijo que equivaldría a una “segunda nakba”, o catástrofe.

Éste es el término empleado por los palestinos para describir su desplazamiento masivo de lo que hoy es Israel durante la guerra árabe-israelí de 1948 que rodeó a la creación del país, cuando cientos de miles de personas huyeron o fueron expulsadas del territorio.

Debido a los cortes de Internet y al colapso de las redes de telefonía móvil, los palestinos apuntaron que la información era escasa y que la mayoría no había recibido órdenes directas del ejército para evacuar la zona.

Es imposible que tal movimiento ocurra sin consecuencias humanitarias devastadoras. Hacemos un fuerte llamado para que se rescinda cualquier orden de ese tipo, evitando lo que podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa

Stéphane Dujarric

Portavoz de la ONU

Pero el pánico se extendía lentamente a medida que el personal de las agencias de la ONU y de otras organizaciones internacionales se enteraban por sus superiores de que se había ordenado la salida inmediata de la población hacia el sur, aunque no se reportó la apertura de corredores humanitarios.

Residentes en el norte de la Franja dijeron que las calles de las ciudades y los campos de refugiados estaban completamente vacías mientras la gente se quedaba en casa tratando de decidir qué hacer. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, decidieron tomar unas pocas pertenencias y algunos víveres y dejar sus hogares.

“¿Por qué confiaríamos en que están tratando de mantenernos a salvo? Están enfermos”, cuestionó Fayza Hamoudi con la voz entrecortada.

Khaled Abu Sultan, residente de Gaza, no creyó en un principio que la orden de desalojo fuera real, y ahora no está seguro de si evacuar a su familia hacia el sur. “No sabemos si hay zonas seguras allí. No sabemos nada”.

En tanto, la oficina de prensa de Hamas —que pidió a la población que no obedezca la orden de desalojo— dijo que aviones de combate israelíes atacaron los vehículos que huían hacia el sur, causando la muerte de más de 70 personas, en su mayoría mujeres y niños.

Olvídense de la comida, olvídense de la electricidad, olvídense del combustible. La única preocupación ahora es si van a sobrevivir

Nebal Farsakh

Vocera de la Media Luna Roja Palestina

Dos testigos reportaron un ataque contra los vehículos que evacuaban cerca de la localidad de Deir el-Balah, al sur de la zona de evacuación y en el área a la que Israel pidió a la gente que huyera.

CRECEN PROTESTAS. Decenas de miles de musulmanes se manifestaron en todo el Medio Oriente el viernes en apoyo a los palestinos y contra el bombardeo israelí de Gaza, lo que pone de manifiesto el riesgo de un conflicto regional más amplio. Sin embargo, Occidente también fue escenario de diversas protestas, algunas de las cuales derivaron en violencia.

Las plazas centrales de Egipto, Irán, Yemen, Siria, Bahrein, Irak, Jordania, Líbano, Turquía, Qatar y Omán, entre otros países, recibieron a multitudes de fieles que salieron a manifestarse después de las oraciones del viernes, enfurecidos por los ataques isreaelíes que comenzaron después que la milicia Hamas lanzó un ataque sorpresivo el sábado pasado.

Sin embargo, el conflicto también desencadenó una ola de protestas en Europa, como en España, Francia y Reino Unido. En particular, una manifestación en Roma se tornó violenta, cuando los manifestantes pronunciaron consignas a favor del grupo terrorista Hamas, luego de lo cual la policía cargó contra los manifestantes.

Miles más se congregaron en Times Sqare, en Nueva York, Estados Unidos, alzando la voz al unísono, exigiendo “Palestina libre”. Al respecto, la enviada sobre temas de antisemitismo de EU, Deborah Lipstadt, expresó su preocupación por los eventos en Australia.

. Gráfico: La Razón de México

ONU advierte “catástrofe humanitaria” en la región



El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, llamó a Israel a “evitar una catástrofe humanitaria”, después de que el ejército israelí ordenara a más de un millón de personas evacuar el norte de Gaza.

“El secretario general y su equipo han pasado tiempo al teléfono. Está en constante contacto con las autoridades israelíes, instándolas a evitar una catástrofe humanitaria. También ha tenido conversaciones telefónicas con representantes permanentes aquí en Nueva York y otros funcionarios de la región”, dijo a periodistas el portavoz Stéphane Dujarric.

En un comunicado aparte difundido este viernes, Guterres dijo que incluso las guerras tienen reglas.

“La situación en Gaza cayó a un peligroso nivel. El sistema de salud está al borde del desastre, las morgues están desbordadas y hay una crisis del agua. Necesitamos acceso humanitario inmediato a Gaza, para poder llevar combustible, alimentos y agua a todos los que lo necesiten”, dijo.

La vocera reiteró una declaración anterior de la ONU de que la evacuación es “imposible”, e instó a Israel a retirarse.

“Consideramos que es imposible que tal movimiento ocurra sin consecuencias humanitarias devastadoras y hacemos un fuerte llamado para que se rescinda cualquier orden de ese tipo, evitando lo que podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa”, añadió.

La portavoz también pidió la seguridad de los civiles, asistencia humanitaria para ellos y protección de las instalaciones de la ONU, diciendo que “nunca deben ser atacadas de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

“Debemos garantizar la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza y, por supuesto, debemos evitar que este conflicto se extienda a la ribera occidental y a la región en general”, sostuvo.

La ONU hizo un llamado el viernes para recaudar los 294 millones de dólares que necesita para ayudar y proteger a 1.2 millones de palestinos en la asediada Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la evacuación forzosa de enfermos graves o heridos en esta crítico desde los hospitales del norte de Gaza sería una “sentencia de muerte” para algunos. En tanto, el Ministerio de Salud palestino advirtió que el personal sanitario desoirá los avisos para marcharse, al acusar que la advertencia es una violación del derecho internacional que estipula que se garantice la continuidad de la atención médica.