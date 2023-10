“Soy mexicano e israelí, me quedo, voy a pelear”

Con la convicción de defender a Israel de los ataques e incursiones del grupo islámico Hamas, Berel Boroesky, mexicano en ese país, está dispuesto y preparado para tomar las armas y luchar junto al Ejército para proteger su segunda patria y a su familia.

Oriundo de la Ciudad de México, pero con siete años viviendo al sur de Israel, casado y con cuatro hijos asegura que quien llega a ese país a vivir, sabe o conoce la situación por la que pasa desde hace años, por ello, aseguró que estar en Israel es una convicción que muchos no entienden.

“Es una convicción que tenemos el venir a tener a Israel como hogar, la decisión es quedarnos. Si esto me hubiera pasado en México con el ataque de otra nación y me necesitan, tengo mi cartilla militar, soy reservista y peleo.

“Yo nací en México y les abrió la puerta a mis abuelos y soy mexicano con todo orgullo, pero también soy israelí. Decidimos quedarnos por nuestra propia convicción, por eso aquí permanecemos. Nosotros vamos a permanecer en Israel, ya sabemos la situación”, explicó.

En entrevista con La Razón mencionó que, si en un momento le piden apoyar, lo hará de efectivo, aunque tenga casi 47 años, “si me lo piden lo voy a hacer, este es mi país y es mi patria”; además, dijo que en Israel se encuentra su familia y a pesar que todos conocen la grave situación que sucede, lo toman con calma, pues saben que la situación no llegará tan grave y saben protegerse.

Precisó que, si bien no hay miedo o temor, sí hay incertidumbre, sobre todo por su familia ya que hay momentos en los que no se encuentra con sus hijos y eso le preocupa, sin embargo, dijo que es una persona de temple, pues cuando estuvo en la Ciudad de México fue voluntario para la Cruz Ámbar y estuvo en todo el tema de violencia.

“Siempre hay una incertidumbre, pero depende el temple y de la forma de ser de cada uno. En mi caso soy fuerte, fui voluntario de la Cruz Ámbar de la Ciudad de México, me tocó estar en carretera y veía el tema de la violencia. Depende de tu convicción cuando vienes a Israel, pues la persona que llega, debe saber a dónde viene de inicio”, explicó Boroesky.

Destacó que en “prácticamente” todo el país hay guerra, aunque aclaró que la diferencia es cómo se vive en cada uno de las regiones, pues aseguró que cerca de donde vive han caído bombardeos.

“Realmente en todo el país hay problemas de conflicto, la diferencia es cómo se vive; aquí nos han llovido cohetes y también hubo incursión de terroristas a los que se neutralizó.

“No hubo atentados por incursión a pie, pero sí hubo lanzamiento de cohetes, incluso cuatro de ellos cayeron muy cerca de esta ciudad”, añadió.

Yo nací en México y les abrió la puerta a mis abuelos y soy mexicano con todo orgullo, pero también soy israelí (...) nosotros vamos a permanecer en Israel, ya sabemos la situación

Berel Boroesky

Mexicano e israelí

Berel Boroesky también mencionó que la situación en buena parte del país es de “parálisis” pues hay tiendas cerradas y la economía, si bien no está suspendida, hay resguardo domiciliario para evitar alguna emergencia en las calles. Además, hay escasez de alimento y sólo están abiertos pocos mercados y farmacias con productos de necesidad.

“Yo trabajo en un piso 13 y no se asiste a la oficina, por eso trabajo desde casa, pero hay gente que debe trabajar porque no queda de otra, lo que es cierto es que a las seis de la tarde todos los negocios están cerrados, hay escasez de alimentos en las tiendas de autoservicio por compras de pánico, hay quienes no abren, pero está paralizado”, señaló.

El mexicano mencionó que la ofensiva que prepara Israel no es una operación común y corriente, pues el día que inició el conflicto, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró la guerra.

De hecho, explicó, se hizo un gobierno de unidad y contrario a lo que se menciona que el gobierno se está tambaleando, la administración está fuerte y están cooperando todos los políticos.

Diversas organizaciones sociales realizaron una protesta ayer en la embajada de Israel en México, esto en solidaridad con Palestina, luego de los ataques a dicho país. Foto: Cuartoscuro

Incluso, también señaló que a otros mexicanos que se encuentran viviendo en Israel ya los llamaron para estar en las fuerzas de reserva, ante un inminente ataque e incursión de su ejército en la Franja de Gaza.

“Lo que sabemos es que habrá una incursión a pie y solo están esperando. Yo tengo a un alumno que le di clases en México y fue llamado con su hermano, por ello está esperando para ingresar a pie. Es la primera vez en muchos años que Estados Unidos manda a un portaaviones para ayudar en las labores, pues Israel tiene todo el derecho de pedir ayuda, aunque no intervenga”, indicó.

Berel Boroesky sólo espera el llamado de las autoridades para sumarse a la protección de Israel del grupo islámico Hamas.