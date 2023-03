Austria eleva alertas; teme asalto yihadista

El gobierno de Viena, Austria, activó un protocolo de vigilancia ante el temor de que yihadistas perpetren un asalto contra iglesias y comunidades religiosas, a unos días de que una nación vecina sufriera un ataque de tintes religiosos.

Sin revelar un posible blanco, la Policía confirmó que “hay una amenaza no específica” de origen islámica, por lo que se optó por reforzar la seguridad para identificar a posibles sospechosos cerca de templos en la capital, con apoyo de los servicios de Inteligencia y de la Dirección de Protección del Estado.

Ante las dudas entre la población, el gobierno aclaró que no se trata de “un peligro inminente” en una jugada inusual al revelar a la población de actividades terroristas, pero medios locales como Kurier adelantaron que éste podría involucrar un vehículo, como un intento de atropellamiento o una explosión.

Pero la fuerza policial insistió, según un comunicado, que en caso de confirmarse el riesgo éste se notificará para aumentar el nivel de seguridad sin generar pánico, pues este tipo de acciones no se pueden prevenir, pero sí podrían disuadirse o controlarse en el menor tiempo posible al reforzar la protección en puntos críticos, pues tanto autoridades como ciudadanos estarían vigilantes.

Te encontrarás con un mayor número de fuerzas policiales con equipo especial en toda el área de la ciudad. Hay una amenaza no específica de un asalto contra las iglesias

Policía de Viena, Comunicado

Y es que prácticamente cualquier centro religioso podría ser el objetivo de los grupos terroristas, pues la Policía austriaca no abundó sobre la congregación que estaría en la mira de los supuestos yihadistas, lo que pone a todas, sin importar sus tendencias, en extrema vigilancia para reportar cualquier irregularidad y así actuar con tiempo.

Además, tras el despliegue de los cuerpos especiales se informó que será más común ver a uniformados en las calles, pues la prioridad no sólo es identificar el riesgo sino desalentar a los atacantes islámicos, pues ante el operativo se limitan sus vías para actuar, aunque medios locales especificaron que no se sabe si el objetivo sería una ubicación, un grupo o una persona, ya que evitaron profundizar en los detalles para no poner sobre aviso a este sector, pues podría cambiar drásticamente sus planes.

Por ello, las autoridades recomendaron a la población no publicar videos ni fotografías de la ubicación de los oficiales, pues ello podría ser usado por los posibles atacantes.

Asimismo, se sabe que se monitorea el rastro de focos rojos y actividades ilícitas en redes sociales, pues el gobierno tiene identificadas a personas de riesgo por sus lazos como grupos terroristas.

Destaca que esta alerta resuena a casi una semana de que un joven asesinara a varias personas en un templo de Testigos de Jehová al norte de Alemania, nación con la que limita.