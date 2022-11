Avanza recuperación entre temores

A cuatro días de liberar Jerson, el gobierno resaltó la recuperación de servicios básicos en la zona ocupada por los rusos; sin embargo, ya surgen dudas sobre los verdaderos planes del invasor.

Fuerzas defensoras celebraron que en decenas de asentamientos volvió la luz, el agua y hasta las telecomunicaciones de manera gradual, luego de severos golpes con misiles a instalaciones energéticas, hecho que se comprobó con actos en la principal plaza de la ciudad entre civiles y militares con la bandera de Ucrania.

Sin embargo, no cantan victoria, pues ante los temores de posibles ataques luego de que se revelara que los ocupantes minaron parte de la región, el gobernador Yaroslav Yanushevych exhortó a la población a retirarse de zonas de riesgo.

El líder llamó a la población a reubicarse en zonas liberadas y que ya gozan de estos servicios, pues dijo que es posible que las tropas de Vladimir Putin por desesperación ataquen a civiles, pues dijo que cuando éstas se ven obligadas a huir despliegan ofensivas contra sectores pacíficos, “lo hemos visto repetidamente en muchos asentamientos liberados”.

En tanto, el presidente Volodimir Zelenski redobló los planes para mantener la recuperación al señalar que con estas liberaciones se descubren nuevos crímenes de guerra de los del Kremlin.

Asimismo, indicó que no hay garantías de que no regresen los ocupantes, mismos que se habrían replegado a Zaporiyia, zona limítrofe que da señales de que los rusos aún no dan por perdido el territorio anexado a inicios de octubre.