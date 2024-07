Biden podría decidir en unos días si sigue en la carrera presidencial, asegura gobernador de Hawai.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría tomar una decisión en cuestión de días sobre si seguirá siendo candidato a la reelección, dijo el gobernador de Hawai, que participó en una reciente reunión con Biden y otros gobernadores demócratas y cuya familia conoce al presidente desde hace años.

Y si Biden decide no presentarse, el gobernador de Hawai, Josh Green, dijo el sábado a The Associated Press que cree que el presidente designará a la vicepresidenta Kamala Harris para sustituirle en la candidatura.

“Creo que el presidente se mantiene en esta carrera a menos que sienta que no se puede ganar, o que sienta que tiene que escuchar otras voces en su círculo íntimo de que no debería presentarse”, dijo Green. “Si el presidente sintiera que no está a la altura y que realmente no está a la altura, dimitiría".

“Probablemente sabremos en los próximos días cómo se siente el presidente sobre todo esto”, dijo.

Biden ha insistido repetidamente en que seguirá en la carrera contra su probable oponente republicano, el expresidente Donald Trump. Pero las dudas sobre la agudeza mental de Biden han surgido desde su desastrosa actuación en el debate del mes pasado. Mientras algunos de sus compañeros demócratas han animado a Biden a abandonar la campaña, el presidente ha señalado el apoyo de otros cargos electos del partido, en particular gobernadores.

Green, que fue médico en la Isla Grande de Hawai antes de ser elegido gobernador, dijo que todo el mundo tiene padres o abuelos que tienen momentos que no son tan buenos o pausas en su capacidad para expresarse con claridad. Pero, añadió, no se les descarta por su experiencia, sabiduría y su papel en la familia.

“Por eso estoy al lado del presidente hasta que me diga lo contrario”, dijo Green.

Green dijo que el plazo de unos días para tomar una decisión anticipa la presión que podría ejercerse sobre Biden después de que los miembros del Congreso regresen esta semana al Capitolio.

“Sinceramente, creo que él debe tomar la decisión. Y no debe venir de otro gobernador. No debe venir de nadie más que de sus asesores más cercanos y de su propio corazón”, dijo Green.

Con información de AP.

JVR