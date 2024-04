Boluarte asegura que los Rolex por los que es investigada fueron ‘un préstamo’; exige prudencia a Fiscalía

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado este viernes que los relojes Rolex y las joyas por los que está siendo investigada fueron “un préstamo” de su “amigo” el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y ha reconocido que "fue una equivocación" aceptar estos artículos y que ya han sido devueltos.

“Sé que están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas. La verdad es solo una, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya he devuelto”, ha asegurado Boluarte desde el Palacio de Gobierno, tras cinco horas de comparecencia ante la Fiscalía del país.

A este respecto, la presidenta ha añadido que, “como esos relojes no son de (su) propiedad no estaba obligada a declararlos en (su) declaración de bienes y rentas” y ha reiterado que todo lo que se ha dicho sobre los mencionados relojes y joyas "es falso”.

Asimismo, Boluarte ha justificado la tardanza de sus explicaciones alegando que su abogado, Mateo Castañeda, le recomendó “responder y declarar” primero “ante la autoridad competente” y después “dirigirse al país”. “Y eso es lo que estoy haciendo y eso es todo en cuanto a los relojes y las joyas”, ha sentenciado.

Por otro lado, la mandataria peruana ha apelado a los fiscales del caso para pedirles “que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias” y que “no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa”.

“También les pido que cesen las filtraciones indebidas en todos los casos, no solamente en el mío, en todos los casos cuánto daño pueden hacer a los humildes ciudadanos y les pido a todos que pasemos esta página para ocuparnos de lo que realmente importa que es la Agenda Nacional”, ha agregado.

Información de Europa Press.

