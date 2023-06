Childfree, el movimiento de las mujeres que no quieren tener hijos

Miles de mujeres alrededor del mundo han decidido no tener hijos y no ser parte de la idea de ser madre como parte de la llamada "realización de la mujer". Muchas de ellas argumentan que no están hechas para ser mamás o que incluso prefieren no tener hijos para ocuparse de otros intereses como viajar o desarrollarse profesionalmente.

Childfree es un movimiento reconocido alrededor del mundo, integrado por mujeres que no quieren tener hijos. Con el paso del tiempo, se ha informado sobre lo que es y no, este movimiento que comenzó en la década de los 70, cada vez tomando mayor fuerza.

¿Qué es el movimiento childfree?

Los grupos más destacados creados en la década de los 70, enfocados en mujeres que tenían claro que lo suyo era no tener hijos y no caer en el mandato patriarcal de que la existencia de la mujer es prácticamente para tener descendencia, eran el The National Organization for Non Parents, en Estados Unidos, y No Kidding International, en 1984, en Canadá.

En ese momento, no sólo eran mujeres sino también parejas las que decidían no tener hijos, porque en su estilo de vida no incluían la crianza o, ayudar a que la sobrepoblación en el mundo se viera reducida. Childfree es el movimiento en el que actualmente miles de mujeres deciden no tener hijos porque no consideran a la maternidad parte de su desarrollo personal.

Sin embargo, el movimiento childfree también se ha tomado como tendencia para no convivir directamente con niños o con algo que tenga que ver con ellos. El concepto, ilustra la BBC, se fue expandiendo para incluir la idea de restringir (o vetar) el contacto con menores.

Childfree, el movimiento que apunta a no tener hijos. Especial

'Fue culpa de los medios'

El que el objetivo del movimiento childfree fuera cambiando con el paso del tiempo, dicen los especialistas consultados por el medio británico, es culpa de los medios de comunicación que están poco informados al respecto.

"Eso se hizo a través de los medios. La esencia del movimiento es para aquellos que no quieren tener hijos y poder vivir en paz con esa opción", refiere una de las integrantes del movimiento que prefiere quedarse en el anonimato.

"En la página generalmente nos atacan mucho, dicen que les tenemos rabia a los niños, pero es sólo el derecho a no tener hijos y contra esa presión social que persigue a las niñas desde temprana edad", agrega. "Creo que es injusto decir que eso significa que queremos prohibir a los niños (en la sociedad). Ellos tienen derechos como cualquier persona, pero en algunos lugares puede haber restricciones para quienes quieren tranquilidad".

Respeto a esta decisión

Al final, llegamos a un lugar que siempre ha sido polémico para las mujeres en una sociedad machista: el derecho que se tiene a decidir sobre sus propios cuerpos. El ser madres implica una decisión que sólo compete a las mujeres y eso debería ser claro para todo el mundo, aunque en pleno siglo XXI se siga teniendo derecho sobre ellas.

"La sociedad ha impuesto a la maternidad como símbolo de feminidad porque es una diferencia esencial entre los sexos, la fertilidad ha sido apreciada culturalmente. La mujer que prioriza su trabajo, viajes o pasatiempos en lugar de tener hijos es criticada y analizada por su entorno como si hubiera un error en su codificación humana", sentenciaron los especialistas consultados.