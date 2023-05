'Vine, pero tengo miedo': la realidad detrás de las madres que asisten a los festivales del 10 de mayo

El 10 de mayo del año pasado, Cristina Gutiérrez no acudió al festival de 10 de mayo en la escuela de su hija, porque no le dieron permiso en el trabajo. Se perdió, entonces, de un spa artesanal que los y las niñas organizaron para las mamás, en el que las consentirían con masajes hechos por ellos mismos, además de la colocación de mascarillas para dejarles la carita suavecita.

"Tuve que pedirle a mi cuñada que fuera en mi representación. Ella estaba trabajando en casa y me dijo que podría escaparse para que mi niña no se quedara sin alguien que la acompañara ese día", dice melancólica Cristina a La Razón. Este año, la escuela -ubicada en el Estado de México- decidió que no habría festival de Día de las Madres por dos razones: para evitarles problemas en sus trabajos a las mamás de los y las estudiantes y, para que los pequeños y pequeñas no sufrieran el ausentismo de las mamás dado que no les dieron permiso en sus trabajos para ausentarse un par de horas.

Más allá de eso, el 10 de mayo ha dejado ver que en materia de igualdad laboral, se está muy lejos de lo que se maneja en campañas políticas que refieren los apoyos para las mujeres en México. Muchas de ellas, por ejemplo, asisten a los festivales, condicionadas o incluso con miedo a perder sus empleos, debido a que asisten sin permiso de sus jefes directos. 'No hay apoyo a la maternidad', dicen muchas madres, desilusionadas.

Mamás celebrando el Día de las Madres en México. Cortesía.

'Me van a descontar el día'

Con las historias que te contaremos a continuación, nos damos cuenta que la maternidad, en materia laboral, está totalmente olvidada. Decenas de mamás que fueron convocadas este martes 9 de mayo para los festivales de Día de las Madres en México, asistieron a ellos bajo distintas condiciones: desde reducción de la paga del día, pasando por la "oportunidad" de salir temprano (sin dejar pendientes) hasta el descuento de la jornada completa.

Martha Cortés acudió al festival de Romina, su hija de ocho años, y, en medio de decenas de mamás, comenzó a escuchar lo que le decían todas ellas: "Soy costurera, me pagan 250 pesos y me los van a descontar"; "A mí mi jefa me dijo: 'ay, para qué tienen hijos'"; "Yo lo tomé a cuenta de vacaciones porque de otra manera no me iban a dar permiso".

Fue entonces que ella captó y nos cuenta cómo es que varias madres tuvieron que endeudarse para comprar el regalo o los atuendos con los que los y las niñas participarían en estos festivales del 10 de mayo. Martha, como muchas otras, se sintió decepcionada de las condiciones laborales para las mujeres que son madres, en México. "Mi hija llevaba días llorando y ayer ya no aguantó; le pregunté que qué tenía y me dice: 'es que nos dijeron que le pidiéramos a nuestro papá para el regalo y pues yo a quien te pido es a ti, mi papá no quiere nada para ti, entonces mamá... Me da pena, pero... ¿Me puedes dar para tu regalo?'. No saben el daño que todo un sistema le hace a un niño".

leer más Abasto de flores ornamentales para el Día de las Madres está garantizado: Sader

'Vine, pero tengo miedo'

En México, varias mujeres decidieron no pedir permiso y "aventársela", a sabiendas que iban a recibir una negativa o que les iban a descontar el día. Por ejemplo, Lorena Soriano, contó a La Razón: "no pedí permiso. Avisé y que ni digan que no, porque me deben varias". Mariana Ramírez, por ejemplo, comentó: "En la empresa dan la oportunidad de salir temprano (14:00 horas), pero justo en mi área la condición es no dejar pendientes, lo que es algo difícil de lograr en ese horario".

Martha, entonces, reveló: "Yo vine al festival, pero tengo miedo". Miedo a que descubran que fue al festival, miedo a que la despidieran, miedo a que en el trabajo hubiera represalias de saberse que había asistido a celebrar con su hija, aunque sea un par de horas. La decepción llegó: "Me siento frustrada, porque como todo en este país son sólo discursos políticos, no hay apoyo real a la maternidad. Me siento triste de estar dividida entre disfrutar de mi hija y poder desarrollarme o tener los recursos para darle de comer por hombres irresponsables que a través de un sistema justifican su ausencia".

Quienes no son mamás, no son ajenas a lo que sucede con sus compañeras

En este sentido, hay quienes no son mamás, pero se dan cuenta de la injusticia laboral para con sus compañeras. "Yo no soy mamá, pero en donde trabajo les dan permiso por tiempo. Si demoran tres horas, después de su horario de entrada, son las mismas que les descuentan, con un límite de hasta 4 horas. Si exceden ese horario, es incierto si pueden o no tomarlo a cuenta de vacaciones, o de plano como falta, lo cual afecta un montón de cosas (productividad, etc.)", refiere Rocío Sánchez.

Por otro lado, Nayeli Rodríguez, nos cuenta: "dan el permiso a las mamás que lo solicitan, pero sólo medio día, o sea, les dicen que pueden ir al festival, pero que acabando, hablaran por teléfono para ver la hora y que la dueña decidiera si regresaban a trabajar o no".

Mamás celebrando el Día de las Madres en México. Especial.

Mujeres que son madres, lejos de la inserción laboral

Esto, claramente, nos sirve para darnos cuenta cómo es que la inserción y el crecimiento de las mujeres en la fuerza laboral, particularmente de mujeres que son madres o que están embarazadas, es lento. "Las mujeres hemos conciliado nuestra vida familiar, personal y laboral para insertarnos en el espacio público de trabajo. Claro que todavía hay muchos retos en cuanto a vulneración, equidad y paridad", refirió la doctora Luz María Velázquez, profesora del Tec de Monterrey.

"Ser mamá es un acto de libertad, no un mandato de género. Siendo madre una puede seguir con su carrera profesional, sólo que sí hace falta que haya corresponsabilidad", sentencia para el Tec, la doctora Velázquez. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, en el país trabajan actualmente 48.6 millones de mujeres de entre 15 años o más, de las cuales el 72.4 por ciento son madres, un equivalente a 35.2 millones.