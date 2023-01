Crece presión a China; OMS ve un subregistro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió preocupación por la ola de infecciones y decesos que enfrenta China por el Covid-19, ante la falta de cifras oficiales, mientras más países modifican los requisitos para viajeros de China.

Previo a la reunión de hoy con expertos del régimen, el director de Emergencias del organismo, Mike Ryan, refirió que los datos son insuficientes ante crecientes denuncias de hospitales desbordados, pues “no reflejan el impacto real”, mientras que el líder, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró que rastrearán la información de manera independiente para evaluar la presunta crisis.

Con ello, exponen un posible subregistro en torno a casos y defunciones desde que Beijing levantó su estricta política de cero Covid, de severas cuarentenas y la obligatoriedad de realizarse hasta tres pruebas Covid por semana.

Seguiremos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre las hospitalizaciones y las muertes, así como la secuencia del virus en tiempo real...

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director de la OMS

Y ante el cambio drástico, los expertos insistieron que hay gran inquietud sobre un mayor brote ante la falta de transparencia sobre ingresos hospitalarios, camas de cuidados intensivos ocupadas y fallecimientos cuando China va de salida de esta lucha, mientras el gobierno de Xi Jinping insiste que sólo actualizará datos cada mes, minimizando la amenaza que ven otros países.

Adhanom recalcó la importancia de no dejar de monitorear el SARS-CoV-2 al urgir en una conferencia “datos más rápidos, regulares y fiables” sobre hospitalizaciones y muertes, así como la secuencia del virus más completa y “en tiempo real”, lo que recuerda las diferencias de la OMS con Beijing sobre la transparencia de datos desde el inicio de la pandemia, luego de que el mismo líder recalcara que el 2023 puede ser el año en que superen esta emergencia.

Y los especialistas coincidieron en buscar información mucho más completa, pues no basta con la oficial del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, especialmente cuando hay reportes de que las muertes por enfermedades respiratorias no se contabilizan como víctimas por Covid-19, pues ya no hacen las pruebas de diagnóstico correspondiente.

Las cifras actuales publicadas por China subrepresentan el impacto real de la enfermedad en términos de ingresos en hospitales, cuidados intensivos y decesos...

Mike Ryan, Director de Emergencias de la OMS

Pese a las dudas, la OMS ratificó, tal como aseveró China, que hasta el momento no han detectado nuevas variantes, pues las predominantes BA.4.2, BF.7 y otros sublinajes de Ómicron son los mismos que circulan en Europa y América, de acuerdo con un comunicado.

Sin embargo, dicha información no calmó a los gobiernos inquietos, pues como se preveía la Unión Europa (UE) aumentó la contención al recomendar “encarecidamente” a los países miembro a replicar la restricción que ya introdujeron Estados Unidos, Italia y Francia para solicitar test negativos a los procedentes de China como parte de un “enfoque de precaución” ante esta crisis.

Los ministros de Sanidad destacaron la importancia de anticiparse y actuar de manera conjunta, previo a la reapertura de fronteras chinas.

Por ello, también prevén aumentar la revisión de aguas residuales y de pasajeros de manera aleatoria, aunque cuenten con la documentación requerida, mientras que Beijing insiste que es una respuesta “desproporcionada”. Incluso, España indicó horas antes que podría negar el ingreso a quien incumpla la medida que pone bajo amenaza a su territorio por nuevas oleadas.

Al respecto, el régimen arremetió contra Estados Unidos por segundo día consecutivo al instarlo a dejar de manipular la situación, al apuntar que dicho gobierno sólo busca desprestigiarlo con la pandemia, por ser la nación origen.

“Esperamos que la atención se centre en abordar el virus en lugar de politizar el tema y que los países puedan intensificar la solidaridad y esfuerzos conjuntos para vencer la pandemia”, externó la vocera de Exteriores, Mao Ning, ante la supuesta discriminación que ven contra su territorio, de acuerdo con el diario Global Times, al referir que la potencia es responsable en el tema sanitario, pues durante los últimos tres años hizo hasta 60 intercambios con la OMS.