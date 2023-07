Descartan delito de estrella de la BBC

A menos de una semana de investigar a un presentador por pagar a un adolescente por fotos explícitas, la Policía Metropolitana de Londres informó que no hay evidencia de un presunto delito.

La autoridad sostuvo que tras entrevistarse con la presunta víctima y con sus padres no hay indicios de que el hombre y figura de televisión cometiera algún abuso, lo que contradice a la madre, quien denunció ante el diario The Sun que una figura de televisión abusó de su hijo o hija, quien no ha sido identificado, al financiar su adicción a las drogas.

Sin embargo, la familia no se pronunció en torno a la conclusión, al tiempo en el que la esposa del presentador reveló que el investigado es Huw Edwards, recordado por dar a conocer la noticia de la muerte de la reina Isabel II el año pasado.

Y a pocos días del escándalo, Vicky Flind, demandó en un comunicado preservar la privacidad de su familia al señalar que desde que se dio a conocer el caso su esposo, de 61 años, sufre de problemas de “salud mental”.

Pese al sigilo que mantuvo la cadena de noticias, la mujer evidenció a su esposo al enfatizar que éste no ha aparecido en las noticias desde el pasado 5 de julio, cuando presuntamente fue suspendido por la empresa como parte de la investigación por estas acciones, pero alista una declaración en la materia.

Asimismo, se dijo que éste no dejó de trabajar, pero BBC no respondió.

Después de ser exonerado, The Sun señaló que sigue en la mira, pues hay nuevas denuncias en su contra. Al menos tres jóvenes confirmaron que los contactó por una aplicación de citas y presuntos colaboradores exhibieron que tuvo conductas inapropiadas con compañeros de trabajo.