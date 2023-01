Dimite premier de Nueva Zelanda; se va en febrero

Los reconocimientos por ser una de las gestiones más jóvenes o la región con el mejor manejo de la pandemia de Covid-19, no fueron suficientes para concluir su gestión y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, renunció al cargo.

De manera sorpresiva, la funcionaria anunció su retiro del gobierno, en el que sólo permanecerá tres semanas más al detallar que concluyó su misión.

Incluso, quien fuera la premier más joven a nivel mundial admitió públicamente que ya no contaba con “reservas”, para continuar y hacer justicia al cargo. Aunque explicó que éste fue uno de los mayores retos de su vida, comentó que no fueron las dificultades las que la llevaron a dimitir, sino lo hubiera hecho desde los primeros días; pero los medios de la región hicieron énfasis en la falta de apoyo en medio de una oleada de críticas, ante lo que ella zanjó que no hay ningún escándalo que la presione a dejar el gobierno.

Me voy porque en un papel tan privilegiado (premier) hay que tener responsabilidad, la responsabilidad de saber cuando eres la persona correcta para llevar las riendas y también cuando no...

Jacinda Ardern, Primera ministra de Nueva Zelanda

Y ratificó que la responsabilidad como funcionaria incluye la autoevaluación para saber si aún es la persona más adecuada para gobernar, pues dijo que su energía ya no es la misma que cuando tomó las riendas de la nación en 2017.

Ardern adelantó que las elecciones serán el próximo 14 de octubre, lo que expone un vacío de casi ocho meses, periodo en el que se desconoce quién la sustituirá como premier, pero agencias adelantaron que aspirantes ya buscan un proceso abierto en el Partido Laborista para elegir al sucesor temporal de quien ha sido elogiada a nivel mundial. Hecho que podría ocurrir a más tardar este fin de semana, antes de que Jacinda deje el mando neozelandés.