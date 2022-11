Disney de Shanghái encierra a visitantes por COVID-19; sólo los dejará salir con prueba negativa

🇨🇳Thousands are trapped inside Shanghai Disney and are not allowed to exit until they’re tested for COVID🇨🇳

上海ディズニーランドでは月曜日に数千人が訪れたが彼らにPCRテストを受けさせてネガティブ結果が出るまで帰れなくしていた。これが中国のZERO‐COVIDのようだhttps://t.co/kpTbD6nfR3 pic.twitter.com/ciOotmdQUC