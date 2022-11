Biden amaga con aumentar impuestos a petroleras que no bajen sus precios en EU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a empresas de petróleo y gas usar sus "ganancias excesivas" para reducir costos y aumentar su producción con el fin de "darle un respiro" al pueblo estadounidense. De lo contrario, amagó con impuestos más altos sobre sus ganancias y otras restricciones.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Biden advirtió que los estadounidenses juzgarán "quién está con ellos y quién sólo ve por sus intereses", en medio de una crisis por la inflación, agravada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la pandemia por COVID-19, que ha elevado los precios de los combustibles.

Al respecto, pidió a las empresas que "dejen de especular con la guerra" y adelantó que la Casa Blanca trabajará con el Congreso para analizar posibles restricciones si la industria se niega a "cumplir con sus responsabilidades" en Estados Unidos.

En ese sentido, acusó que compañías como Shell y Exxon Mobil no sólo se están beneficiando de un “rendimiento justo" por el trabajo que realizan, sino que están obteniendo “ganancias tan altas que es difícil de creer”.

"Ya es suficiente. Soy un capitalista, no tengo ningún problema con que las corporaciones generen ganancias justas, pero eso no es lo que está sucediendo. Las ganancias récord de las compañías petroleras no se deben a algo innovador. Son un golpe de suerte de la guerra”