Eleva UE presión contra Rusia por crisis en Ucrania

Líderes europeos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aumentaron la presión contra el gobierno ruso al advertir que ante cualquier señal de retórica agresiva contra Ucrania no dudarán en actuar y le harán pagar un alto precio, pues esto tendría graves consecuencias.

Un día después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, enlistara una serie de garantías alegando temas de seguridad nacional en la materia, la Unión Europea (UE) y la Eurocámara se unieron para apretar los amagos contra ese gobierno para que no se atreva a lanzarse contra un aliado, mientras Ucrania exige una respuesta preventiva.

Por separado, cada uno de estos actores políticos reiteró el llamado a parar la escalada en la zona fronteriza y demandó, nuevamente, como lo hizo en su momento Estados Unidos que Rusia retire sus tropas, respaldando al mandatario Volodimir Zelenski en torno al respeto a su soberanía e integridad territorial, pues no caerán en chantajes o juegos, pues éste insiste que un avance en la materia también es un riesgo para la región, por lo que urgió a detener cualquier agresión antes de que sea demasiado tarde.

De manera unánime y tras un diálogo a puerta cerrada que se prolongó por hasta tres horas, el Consejo regional sostuvo que cualquier agresión detonará “graves consecuencias”, principalmente en materia económica, pues un acto hostil de este nivel obliga a actuar en conjunto, inicialmente con el respaldo de los 27 gobiernos del bloque europeo y hasta sumando a otros aliados que ya han cuestionado a la administración de Putin.

En tanto, el Parlamento regional, con 548 votos a favor y 69 en contra, condenó los intentos intrusivos de Rusia y exhortó a los líderes a estar preparados para actuar, pues no hay garantías de que Rusia cumpla con la desescalada; por ello, urgió otra vez al Kremlin a detener las amenazas y el reforzamiento de sus filas en la zona fronteriza, así como optar por un diálogo para resolver sus diferencias al insistir en la vía diplomática, esto al recordar que dos de los integrantes de la UE, Francia y Alemania, se han ofrecido como intermediarios.

Y agregó que Ucrania está en condiciones de sumarse a la OTAN, pues no depende de Rusia para decidir si se alía con este grupo o no. Horas después, el secretario general de este organismo, Jens Stoltenberg, alertó que, pese a los múltiples llamados, hasta el momento no hay señales de que cese o rebaje esta presencia militar y reiteró que están listos para responder en caso de que Ucrania solicite su intervención inmediata. “La decisión sobre si puede entrar (Ucrania) en la OTAN la tomará Kiev y los 30 aliados por sí mismos”, hecho que Zelenski ha buscado desde 2014, luego de que Rusia se apoderara de Crimea.