Escalan los ataques de bandas en Haití y llegan a Palacio Nacional

Hombres armados atacaron ayer el Palacio Nacional de Haití y dejaron al menos cinco policías heridos, uno de ellos de gravedad, durante un enfrentamiento con los uniformados, además de diversos funcionarios retenidos.

El hecho ocurrió en momentos en que la nación caribeña enfrenta una crisis de violencia por las pandillas, que han obligado, incluso, al primer ministro Ariel Henry a exiliarse en Puerto Rico, tras haber recibido diversas amenazas en su contra por estos grupos criminales.

De acuerdo con reportes locales, se produjeron intensos encuentros en Champs de Mars, la principal plaza púbica de Puerto Príncipe, cerca de Palacio Nacional, entre la policía e integrantes de una alianza de organizaciones criminales llamada Vivre Ensemble (Vivir Juntos) que está encabezada por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un peligroso pandillero que antes era policía.

De acuerdo con The Associated Press, decenas de personas quedaron atrapadas por los disparos y un hombre que no quiso dar su nombre por temor a perder la vida dijo que estuvo atrapado durante cinco horas hasta que la policía lo rescató.

“Fue el coche blindado el que nos cubrió (para que pudiéramos) abandonar la zona”, señaló a la agencia de noticias internacional.

La intensidad de los tiroteos fue tal que, narra también la agencia EFE, la gente tuvo que huir corriendo en diferentes direcciones para no ser alcanzada por una bala; mientras que en Palacio Nacional, los trabajadores se quedaron encerrados para no ser presa de las pandillas, quienes han escalado hasta ese recinto en un intento por dar un golpe al Poder Ejecutivo y hacerse del mando en Haití cuando el primer ministro interino se autoexilió en Puerto Rico, luego de las advertencias que Barbecue lanzó en entrevista con Reuters el pasado 5 de marzo: “Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel Henry, nos llevarán directamente a una guerra civil que acabará en genocidio”.

Cabe recordar que en un intento por frenar la violencia en Haití, el primer ministro Ariel Henry dimitió el pasado 12 de marzo, aunque no se ha concretado su salida formal, pues indicó que dejaría el poder en cuanto se creara un consejo de transición de nueve ministros, sin embargo, éste no se ha concretado, a pesar de que el gobierno informó que el viernes pasado le enviaron una lista de nueve nombres que integrarían dicho consejo a Ariel Henry, y de que está listo un proyecto de decreto para establecer los lineamientos.

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las pandillas controlan 80 por ciento de territorio en Puerto Príncipe, mientras siguen disputándose el resto entre acciones que han ido desde liberar a más de cuatro mil reos, incendiar comisarías de policía hasta abrir fuego al aeropuerto internacional que aún permanece cerrado.

La situación es tan caótica que, incluso, el jefe de derechos humanos del organismo internacional, Volker Türk ha pedido que una misión de seguridad multinacional ingrese al país para que ayude a la policía, pues no ve “ninguna alternativa realista disponible para proteger vidas”.

Un informe del mismo organismo dado a conocer a finales del año pasado revela que tan sólo en 2023, más de ocho mil personas fueron víctimas de la violencia de las pandillas, entre los que se encuentran lesionados, secuestros y muertos.