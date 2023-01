Se estancan republicanos con 6 votaciones fallidas

Con seis intentos fallidos a cuestas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos cerró la segunda jornada de votaciones sin un líder, ahondando la división re-publicana y la parálisis del Congreso, con la que “borraron” su mayoría.

Ni el llamado del expresidente Donald Trump logró sacar del estancamiento a la bancada para lograr el consenso y que Kevin McCarthy se alzara como el orador principal y sucesor de la líder demócrata Nancy Pelosi, pues además de los

20 “rebeldes” otra congresista sufragó en su contra.

Aunque McCarthy impulsó negociaciones desde temprana hora con el ala dura, la dosis se repitió. El bloque radical se mantuvo desde la primera ronda en la que, incluso, el nominado cayó en votos con sólo 201 apoyos alejándose de los 218 que requiere para asumir el cargo y convertirse en el segundo para suceder al presidente en turno.

Esta vez los llamados desertores cambiaron su respaldo, pero con la misma postura contra quien dice “merecer” el puesto. A diferencia del pasado 3 de enero cuando se unieron en favor de Jim Jordan (de Ohio) ayer lo hicieron por Byron Donalds (de Florida), un líder de raza negra, lo que deja entrever un intento de la oposición de igualar condiciones con Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata y primer afroamericano que ocupa tal posición.

Para detener la parálisis el exinquilino de la Casa Blanca intervino y a través de su plataforma Truth Social exhortó a sus compañeros, especialmente a los aliados de extrema derecha, “voten por Kevin (McCarthy), cierren el trato, tomen la victoria” para evitar que la mayoría del sector se desmorone al reconocer una “derrota gigante y vergonzosa” ante los repetitivos fracasos.

Sin embargo, el magnate que busca de nuevo la presidencia de EU no generó ningún impacto entre sus aliados y la votación se repitió dos veces más en cuestión de horas con el mismo resultado.

Pues sumaron 21 rechazos para el originario de California y a quien ven como principal recaudador, pues Victoria Spartz (Indiana) votó con un “presente” que confundió a la sala, pues no se contabilizó. Posteriormente, aclaró que el objetivo del “error” era forzar a la bancada a reanudar negociaciones que llevaran a iniciar oficialmente las sesiones del Congreso 118, pero su estrategia falló igual que los intentos por el liderazgo.

Al ver que el bloqueo seguiría igual, tomaron un receso como el primer día, hecho que el más interesado en definir al orador usó para reabrir el diálogo con quienes no están convencidos de que sea el mando republicano. Pero tras horas de negociaciones admitió que otro intento más no daría resultado, al descartar sorpresas, pero no se da por vencido al sostener que “al final, seremos capaces de conseguirlo”, en referencia al puesto.

Y aunque aliados declararon a la prensa que hubo avances, para que se mantenga con un perfil conservador, reanudaron el proceso alrededor de las 20:00 horas sólo para decretar la suspensión del mismo, con lo que suman dos días sin un líder, mientras los demócratas ven en cada fase una escena de caos con la cara de decepción de Kevin, mientras ellos igualaron su votación con un resultado idéntico por sexta ocasión consecutiva con 212 votos para Jeffries, superiores a los de McCarthy, pero insuficientes, debido a que los votos decisivos quedan en manos del partido rival por su mayoría de 222 contra 212. Pero aprovechan para presionar, pues intentaron forzar una séptima votación que no llegó.

Ante la inoperancia que entra a su tercer día consecutivo, pues hasta el mediodía trataran de emitir otra votación, el presidente de EU, Joe Biden, calificó de “vergonzosa” la disputa de los republicanos por el poder, pero después admitió que tales diferencias no le competen, pues su prioridad en el recito es avanzar en temas pendientes.

Cabe desacatar que en la reanudación de hoy se podría repetir la última crisis de 1923, pues con tres votaciones fallidas más se igualaría el retraso de quienes tardaron nueve rondas para elegir al presidente de la Cámara, pero aún lejos del récord de más de 100.

Y ante las dudas, algunos republicanos ya buscan alternativas como otros aspirantes a convertirse en líder, al señalar que McCarthy debe reconocer el fracaso y hacerse a un lado.

Otra de las opciones que no agradará a muchos es la posibilidad de negociar con el partido opositor para nominar y elegir a un republicano moderado, lo que supondría un revés al partido de Trump que busca a alguien más radical para impulsar acciones en contra de Biden para aumentar la presión sobre su administración no sólo obstaculizando sus objetivos legislativos sino poniéndolo en la mira de las autoridades como los otros lo hicieron con Trump. Por lo que la congresista Marjorie Taylor Greene apuntó que buscan revertir la posición de los “rebeldes” y detener la vergüenza que se ve a nivel mundial.