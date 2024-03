¡Esto seguro te interesa! Si tienes COVID, ya no necesitarías aislarte

La gente con COVID no necesitará aislarse por cinco días antes de volver al trabajo o a la escuela, esto señala un artículo firmado por el servicio de noticias The New York Times, y que reproducen medios nacionales, tras una información de especialistas.

Al menos, abunda la información, esa es la consideración de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en una sorprendente señal del cambio de actitudes en torno al coronavirus que colapsó al mundo a partir del 2020.

Las personas con enfermedades respiratorias podrán retomar sus actividades diarias si no han tenido fiebre en al menos 24 horas sin ayuda de medicamentos y si sus síntomas están mejorando, dijeron los funcionarios de la agencia.

Esta actualización de las pautas marca un cambio significativo en la forma en que se aborda la gestión de la enfermedad, reflejando una adaptación a medida que se acumula más información sobre la enfermedad y se avanza en la lucha contra la pandemia de COVID.

Esta nueva recomendación coincide con la reducción de 5 a al menos 1 día de aislamiento anunciada por las autoridades sanitarias estadounidenses.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades asimismo aconsejaron que quienes hayan estado enfermos con COVID-19 u otro virus respiratorio usen tapabocas por cinco días cuando salgan de casa.

"El COVID-19 sigue siendo una amenaza importante para la salud pública, pero ya no presenta la emergencia que tuvo y sus impactos cada vez se asemejan más a los de otras enfermedades respiratorias", indicó la agencia en un informe.

La directora de los CDC, Mandy Cohen, dijo en una conferencia de prensa que en los últimos dos años las hospitalizaciones semanales por casos de la COVID-19 han disminuido en más del 75 % y las muertes semanales han bajado en más del 90 por ciento.

Bajo las normas anteriores de los CDC, a las personas que hubieran contraído el COVID-19 se les recomendaba que usaran el tapabocas hasta por diez días una vez concluido el período de aislamiento.

La agencia aconseja ahora que quienes tengan un resultado positivo se queden en casa, actualicen sus vacunas, empleen tácticas de higiene y mejoren la calidad del aire en el hogar.

El aislamiento puede terminar si pasadas 24 horas la persona se siente mejor y la temperatura del cuerpo a vuelto a la normalidad sin la administración de medicamentos.

La pandemia hizo eclosión en Estados Unidos a fines de 2019 y desde entonces a ella se le atribuyen más de 1-2 millones de muertes entre los 111.5 millones de casos registrados.

El comunicado de los CDC señaló que en lugar de ofrecer recomendaciones específicas la agencia ofrecerá un enfoque unificado y práctico para lidiar con los riesgos del virus junto con la gripe y el virus sincitial respiratorio.

