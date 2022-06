EU redobla plan contra polleros; por cada 290 cruces ilegales, sólo cae 1

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a dejar atrás los ataques políticos y apretar el cerco contra el tráfico de personas ante el “desgarrador” hallazgo de decenas de migrantes muertos en un tráiler en San Antonio, Texas, del que ayer se confirmó la muerte de 51 indocumentados, de los que poco más de la mitad ya fue identificado.

Luego de las críticas del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien lo responsabilizó de los decesos en Quintana Road —cuando sumaban 42—, el mandatario demócrata, quien se encuentra de gira por Europa, minimizó la “fanfarronería” de las acusaciones y urgió a las autoridades a intensificar la persecución contra las redes de contrabando, al asegurar que dichos grupos son los únicos culpables de estas escenas.

Biden señaló que hace tres meses se cambio la estrategia para desmantelar “la multimillonaria industria criminal” que pone en peligro a decenas de personas al convertirlas en mercancía y explicó que, con ello, ya suman dos mil 400 traficantes detenidos, aunque no se puntualizó información sobre el periodo exacto o zona de estas aprehensiones.

Al comparar las cifras reportadas por la Casa Blanca con los arrestos de migrantes del último trimestre contabilizado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), destaca que se captura a un traficante o presunto pollero por cada 290 ilegales atrapados en la frontera. En marzo, abril y mayo sumaron 697 mil 233 irregulares aprehendidos, meses en los que se han roto los récords previos de cruces de personas que buscan un cambio de vida y a quienes los contrabandistas ven sólo como un ingreso más.

La Casa Blanca difunde pronunciamiento de Biden por la tragedia y por contrabandistas. Foto: Especial

Por ello, el presidente, quien recientemente buscó acciones conjuntas con México y Centroamérica, de donde presuntamente provenían la mayoría de las víctimas del camión abandonado en San Antonio, para reducir el flujo de migrante, reiteró que ésta es una de las variantes que deben atender en la materia, pues son ellos los verdaderos responsables de la muerte de miles que intentan llegar a este territorio al explotar su necesidad y vulnerabilidad de migrantes para obtener ganancias, según un texto difundido por la Casa Blanca.

Y recalcó que según las investigaciones de autoridades locales y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “esta tragedia fue causada por contrabandistas o traficantes de personas que no tienen en cuenta las vidas que ponen en peligro”, al provocar los fallecimientos de inocentes, por lo que sostuvo que estas tragedias lo empujan a intensificar las labores en los próximos meses.

Horas después, su número dos, la vicepresidenta Kamala Harris, respaldó las acciones del gobierno para actuar en contra de quienes causaron la “pérdida de vidas en San Antonio”, ligadas al tráiler.

A través de su cuenta de Twitter, externó que la administración actual seguirá luchando contra decenas de contrabandistas, especialmente cuando ocurren estas tragedias.

Al respecto, el republicano Abbott, quien ha cuestionado el esfuerzo de Biden para contener la migración, presumió avances para detener a las caravanas procedentes de países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador, gracias a la operación “Lone Star”.

Con imágenes de las embarcaciones usadas en el río fronterizo, dijo que han reforzado la vigilancia para disuadir a los migrantes de llegar a EU y evitar delitos como el contrabando de drogas y armas.

Cabe destacar que Texas es la entidad más usada para llegar a esa nación y dos de los pasos más recurridos, Del Río y Río Grande, se ubican a 250 y 350 kilómetros de distancia de donde hallaron el tráiler.

En suma estos cruces representan 42 por ciento de los arrestos de entre las nueve regiones fronterizas en lo que va del año fiscal —de octubre de 2021 a mayo del 2022—, periodo que con récords ya superó 1.5 millones de capturas.

Entre estas detenciones destacan los tres presuntos traficantes ligados al tráiler de San Antonio, entre ellos el presunto conductor, quien no fue identificado; en tanto, las autoridades no descartan encontrar más cuerpos, pues tres cadáveres estaban tirados en la ruta que siguió la unidad hasta ese punto. Según el diario New York Times uno estaba a 70 metros de distancia, por lo que se investiga si cayó muerto del camión o estaba aún con vida para saltar de éste.

REPROCHAN NULA PROTECCIÓN

La tragedia de San Antonio evidencia que las políticas migratorias no garantizan la seguridad de quienes buscan cambiar de vida, acusó Amnistía Internacional.

Luego de la recuperación de decenas de cuerpos abandonados en una carretera texana, la directora del organismo en América, Érika Guevara Rosas, cuestionó la incapacidad de gobiernos de la región al advertir que sin cambios profundos sobre la admisión de solicitantes de asilo, quienes huyen de la pobreza y la violencia, escenas desgarradoras como las de Quintana Road “se seguirán repitiendo”.

En un comunicado, señaló que el endurecimiento de medidas inhumanas en vez de disuadir a los ilegales los orilla “a tomar rutas cada vez más riesgosas”, exponiéndolos a incontables peligros como delitos, lesiones y hasta la muerte, pues al intentar cruzar la frontera de manera irregular fallecen por asfixia, ahogados o deshidratados, como ocurrió con las personas que eran transportadas en un tráiler en San Antonio, Texas.