Hombre salva, sin saberlo, a una bebé que cayó desde un balcón

En la ciudad de Amasya, en el norte de Turquía, un hombre llamado Ruhi Asci, salvó de un terrible accidente a una bebé que cayó de un primer piso, esto sin darse cuenta al momento.

El video de una cámara de seguridad capturó el momento en que una bebé de un año cae de cabeza desde un balcón, pero se salva al rebotar en la espalda de un hombre atónito que se encuentra debajo en la banqueta.

Según los informes, la menor, llamada Khatira Amiri, estaba jugando en el balcón del apartamento del primer piso cuando resbaló y cayó a través de las rejas.

En el clip puede verse a Ruhi de pie en una acera frente al complejo de apartamentos. De repente, Amiri cae desde arriba y lo golpea debajo de los hombros, antes de caer al pavimento.

Alarmado, el hombre da la vuelta y se abalanza sobre la pequeña mientras los transeúntes se reúnen alrededor. El video muestra a los espectadores haciendo señas a una persona arriba, presumiblemente la madre de la niña, para que baje, después puede verse a una ambulancia llegar.

Asci comenta: "Al principio, pensé que se me había caído una maceta encima. Cuando me di la vuelta, me di cuenta de que era una niña... Salió un poco de sangre de la boca y los dientes".

La gente ha aclamado a Ruhi como el salvador de Khatira, con un escrito: "Bebé afortunado afortunado, también un tipo afortunado porque eso también podría haberle causado lesiones".

Los informes dicen que la menor fue ingresada en el hospital en condición estable en compañía de su madre. No está claro si las autoridades locales están investigando el incidente.