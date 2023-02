Extrañas luces aparecen en el cielo de Turquía antes del terremoto ¿qué significan?

Internautas en Turquía detectaron misteriosas luces azules y destellos luminosos segundos antes del fuerte terremoto que azotó la región la madrugada de este lunes (tiempo del Mediterráneo).

Según ciudadanos de la región devastada, que ya acumula más de dos mil decesos, estas luces en tonalidades azules ocurrieron casi a la par del terremoto y fueron vistas desde regiones como Hatay y Kahramanmaras , unas de las más afectadas de acuerdo con el gobierno turco.

Luces de terremoto (EQL) en #Turquía 🇹🇷 #deprem



Las luces de terremoto son un fenómeno conocido como triboluminiscencia y se generan por la fricción de las rocas terrestres durante un terremoto. La fricción genera cargas eléctricas que salen a la superficie a gran velocidad. pic.twitter.com/7KR5JxYHm6 — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@QuakeChaser35) February 6, 2023

Algunos usuarios alcanzaron a grabar el inusual hecho y compartieron en redes sociales videos del fenómeno, mientras de fondo se escuchaba cómo se sacudían las cosas en las viviendas y hasta crujían los edificios debido a la fuerte sacudida y que tuvo varias réplicas, pero también otro fuerte terremoto como uno de magnitud similar casi ocho horas después, de acuerdo con autoridades turcas.

Dicho fenómeno resplandeciente ha generado dudas sobre su relación con los sismos por lo que muchas personas las conocen como “luces de terremoto”, pues ya se han registrado en otros escenarios como los temblores de México en 2017 y más recientemente en 2021, o el de Japón en 2011, y de los que existe registro desde hace siglos.

La emisión de estos destellos se relacionan con una sacudida terrestre, pues durante las ondas sísmicas se liberan cargas eléctricas debido a la fricción de rocas ígneas en el subsuelo, ligado al desplazamiento de las placas tectónicas , y que la población percibe como luz a grandes distancias, por lo que provienen de la tierra y no del cielo, de acuerdo con información del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicada en la Gaceta de la máxima casa de estudios; sin embargo, precisan, ante las dudas generadas, que dichas luces no significan que va a ocurrir un sismo, al recordar que no hay manera de anticiparlo y tal fenómeno no representa un signo de advertencia.

Especialistas llaman a este hecho triboluminiscencia , que se deriva de una fractura y deformación en la tierra que es visible como luces azules, verdes o hasta rojas y de acuerdo con el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos no existe una explicación científica de por qué ocurre con algunos sismos.

Sin embargo, también existen teorías de que no se trata de un fenómeno en el cielo sino a nivel terrestre y que podría no ser tan simple como fallas en el sistema eléctrico que provocan chispazos a varios kilómetros y que por la distancia y óptica se confunde con luces en el cielo, y que podrían estar relacionadas con apagones, luego de movimientos de gran intensidad.

FBPT