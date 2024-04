Exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, inicia huelga de hambre en penal de Guayaquil

Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, inició una huelga de hambre en el interior del penal de máxima seguridad de Guayas, en protesta por el arresto que sufrió el viernes pasado cuando se encontraba resguardado en la embajada de México en Quito.

Tras asegurar que no va a claudicar en esta lucha, el exfuncionario aseveró que “el asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”.

A través de su abogada Sonia Vera García, quien difundió una videollamada con el exfuncionario correísta, se informó que su cliente lleva a cabo dicha protesta por lo que consideró una detención arbitraria.

“Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre”, escribió la litigante en X, donde Glas apareció en un videollamada en la cual contó cómo vivió el arresto en la sede diplomática, además de agradecer a las autoridades mexicanas su apoyo.

“Cuatro policías me tenían así (con la cabeza y manos hacia atrás) y ahí me leyeron los derechos. Este sinvergüenza, un jovencito, el teniente Fuentes… y luego lo vuelven a filmar para hacer un amague, me sientan, yo estaba todo apaleado y me lo ponen nuevamente a leerme mis derechos.

“Me sientan ahí y yo me desvanezco, y todavía me dicen párese, párese, y yo trataba de pararme pero no podía por la paliza que me habían dado”, relató el exvicepresidente.

Dijo que hay dos videos, uno el verdadero “cuando me bajaron del carro así todo torturado (…) de los pulgares, como en la época de la dictadura, y este segundo video, son dos”.

Y agregó: “¡Qué bueno! que el Presidente López Obrador haya hecho públicas las imágenes, se han de ver dantescas”.

Al final de la breve conversación, Jorge Glas comentó que no le va a pasar nada. “Pero quiero que estén claros que yo no voy a claudicar”, puntualizó.

La abogada Sonia Vera resaltó que mañana tendrá audiencia su cliente a las cuatro de la tarde, tiempo de Ecuador, donde le sugirió que exprese todo lo que contó en la videollamada. Glas ha sido condenado ya dos veces por corrupción y ahora enfrenta nuevos cargos.

